Momenti di apprensione a Montepaone Lido, dove un incendio ha interessato una tettoia in via della Resistenza, utilizzata come deposito di materiali e attrezzature di uno stabilimento balneare.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato, appartenenti al Comando provinciale di Catanzaro, con un'Autopompa serbatoio (APS) e un'Autobotte pompa (ABP).

Le fiamme hanno coinvolto una struttura di circa 50 metri quadrati, realizzata accanto a un muro di sostegno e separata dagli edifici abitativi. Al suo interno erano custoditi due ciclomotori e diversi elettrodomestici, tra cui cucine, lavastoviglie e frigoriferi, tutti fuori uso e depositati sotto la copertura.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per domare l'incendio e procedere successivamente alla messa in sicurezza dell'area. Non sono ancora note le cause del rogo, attualmente in fase di accertamento.