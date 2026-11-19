Per oltre vent’anni la cosca Pane avrebbe gestito da padrona 50 ettari dell’ente provinciale Crisea nel territorio di Mesoraca. E attraverso un’azienda intestata a un familiare avrebbe incassato i contributi agricoli: il sistema ricostruito dalla Dda di Catanzaro

La cosca era in prima fila alle proteste dei trattori nel gennaio 2024 non solo per far capire a tutti chi comandava. Per il clan Pane di Belcastro l’agricoltura mette insieme esigenze arcaiche e business.

Una forma di controllo del territorio che non si manifesta soltanto nella gestione delle attività commerciali o nel condizionamento delle amministrazioni locali, ma si estende all'appropriazione fisica del patrimonio pubblico agro-pastorale e all'intercettazione sistematica delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo rurale. È il quadro delineato dagli atti dell'indagine Airone, condotta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro che ieri ha portato in carcere 16 persone, più 5 ai domiciliari.

Un'infrastruttura d'affari illegale capace di combinare la prevaricazione fisica sui pascoli e sugli immobili pubblici con sofisticate manovre amministrative per incassare ingenti finanziamenti erogati dall'Arcea (l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura).

L’usurpazione del Crisea: 50 ettari provinciali trasformati in pascolo della cosca

L'episodio più eclatante riguarda l'occupazione arbitraria dei terreni appartenenti al demanio della Provincia di Catanzaro compresi nel territorio del Comune di Mesoraca. Si tratta di una superficie di circa 50 ettari data formalmente in comodato d'uso trentennale al Crisea (Centro di ricerca e Servizi avanzati per l'Innovazione rurale).

Secondo quanto accertato dagli investigatori, per oltre un ventennio la consorteria guidata da Luigi Pane si sarebbe comportata da padrona su questi spazi, trasformandoli nel proprio centro operativo agro-zootecnico. L’area veniva impiegata per la semina di cereali (grano, avena ed erba medica) e per il pascolo di greggi ovicaprini. In più all’interno del centro di ricerca la cosca aveva realizzato un ovile abusivo per la produzione e vendita di latte, occupando abusivamente due capannoni coperti per lo stoccaggio del foraggio.

E, tanto per ribadire il concetto, i membri del gruppo (tra cui i familiari del boss e i contigui alla cosca) avrebbero gestito in totale autonomia l'ingresso alla struttura pubblica, disponendo persino del telecomando del cancello automatico.

Un clima di soggezione e intimidazione tale che lo stesso Presidente dell'ente Crisea si vedeva costretto ad adeguare le proprie abitudini per evitare contatti con il capo consorteria. Negli atti dell'indagine viene riportata la sua ammissione agli inquirenti: «Io vado sempre verso la metà mattina; proprio per evitare di incontrarli, perché non voglio avere scontri con lui, Luigi Pane... Con Ciurleo ho avuto modo di parlare in qualche occasione della questione di Luigi Pane, lui mi ha detto che appartiene alle famiglie della zona, di Cutro, famiglie si intende che commettono reati».

Terreni comunali senza certificazione antimafia e truffe Arcea

L'ingerenza del gruppo avrebbe avuto riflessi anche sulle delibere comunali a Belcastro, dove i beni agricoli dell'ente venivano concessi a soggetti legati al clan bypassando le tutele di legge.

Con la determinazione numero 94 del 2 maggio 2023 dell'Area Tecnica, il Comune di Belcastro ha approvato il subentro di Camillo Gualtieri (indicato dagli investigatori come uomo di fiducia della famiglia Pane) nei contratti di affitto di terreni comunali in località "Annunziatella" e "Vrulletto" per oltre 11 ettari complessivi. L'atto sarebbe stato firmato senza richiedere la prescritta informazione antimafia.

Sul fronte dei finanziamenti pubblici, la Procura ha ricostruito un articolato sistema fraudolento incentrato sull'azienda agricola formalmente intestata a Rodolfo Pane (cl. 1989), ma di fatto gestita direttamente da Luigi Pane e dalla compagna Maria Grillo.

Il meccanismo avrebbe consentito al boss (che non poteva percepire aiuti comunitari a causa delle condanne per mafia e della misura della sorveglianza speciale) di incassare illegalmente i sussidi europei e regionali erogati da Arcea. Le domande di contributo sarebbero state istruite mediante la presunta complicità di una operatrice del CAA che si interfacciava direttamente con Maria Grillo e Camillo Gualtieri anziché con l'intestatario formale.

Dalle intercettazioni ambientali sarebbe emerso, secondo gli inquirenti, come il prestanome ricevesse dalla gestione un mero "stipendio" o pagamenti occasionali per la sussistenza, mentre le decisioni d'impresa e il controllo della liquidità erano in mano al boss.

Dalle cimici disposte nell'abitazione del capo cosca emergono le conversazioni sulle buste paga e sulla gestione dei fondi: «Pensa un po' per tuo figlio – dice Maria Grillo – perché stiamo cominciando a sistemare le buste paga noi stamattina... Vedi che vuoi fare con tuo figlio e a tuo fratello lo saldo pure aprile».

Il decreto di sequestro

A fronte della gravità del quadro indiziario raccolto, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro preventivo di un ingente patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibile alla consorteria.

È stato sottoposto a sequestro l'intero perimetro del Crisea di 50 ettari con tutti i manufatti abusivamente occupati nel Comune di Mesoraca, contestualmente affidati alla custodia del Prefetto.

Il provvedimento ha colpito anche l'impresa agricola individuale intestata a Rodolfo Pane (classe 89), ordinando il sequestro per equivalente del profitto delitto calcolato in 236.073,30 euro, a cui si aggiungono ulteriori somme per violazioni collegate.