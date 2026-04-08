Blitz coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo
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Dalle prime ore di questa mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, investigatori della Polizia di Stato stanno dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari disposte a carico di 54 persone.
Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa.
Maggiori informazioni verranno diffuse nella Conferenza Stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica – Dda di Catanzaro alla presenza del procuratore capo, del direttore del Servizio centrale operativo e del Questore di Vibo Valentia.
I nomi degli indagati
Custodia cautelare in carcere
- Gerardo Accorinti, Tropea
- Ferdinando Bartone
- Antonio Campisi
- Antonio Carnovale
- Michele Carnovale
- Giovanni Castagna
- Maurizio Castagna
- Domenico Chiera
- Giuseppe Chiera
- Michele D’Angelo
- Bruno Emanuele, Gerocarne
- Caterina Emanuele, Gerocarne
- Gaetano Emanuele, Gerocarne
- Nazzareno Salvatore Emanuele, Gerocarne
- Giovanni Emanuele, Gerocarne
- Salvatore Emanuele, Gerocarne
- Marco Ferdico
- Giuseppe Giampaolo
- Antonino Grillo
- Arianna Idà, Gerocarne
- Francesco Idà, Gerocarne
- Franco Idà, Gerocarne
- Marco Idà, Gerocarne
- Michele Idà classe 91, Gerocarne
- Michele Idà classe 97, Gerocarne
- Giovanni La Bella
- Santo Livoti
- Damiano Mamone
- Filippo Mazzotta
- Domenico Nardo
- Giuseppe Parisi
- Pietro Parisi
- Giuseppe Santo Procopio
- Michele Raso
- Michele Ripepi
- Alessio Sabatino
- Vincenzo Sabatino
- Gianluca Serrao
- Aurelia Klaudia Solecka
- Marco Stramondinoli
- Gregorio Suriani
- Domenico Tassone
- Simone Tassone
- Vincenzo Vallelunga
- Domenico Zannino
- Salvatore Zannino
- Gaetano Zupo
Arresti domiciliari
- Marco Idà (capi C.17 e C. 17bis)
- Michele Idà classe 97 (capi C.17 e C. 17bis)
- Domenico Nardo
- Domenico Zannino
Obbligo di dimora
- Michelangela Alessandria
- Lucia D’Agostino
- Marco Fiorillo
- Sascha Rosario Andrea Fortuna
- Domenico Giardino
- Ivano Idà
- Valerio Leandro
- Carmelo Ripepi