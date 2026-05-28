Le aree più colpite da questo passaggio veloce di maltempo sono state Taverna, Gimigliano e Villaggio Mancuso. Precipitazioni anche nel capoluogo di regione

Come da previsione, le infiltrazioni di aria fresca in quota stanno causando, in un dominio anticiclonico, piogge e temporali durante le ore pomeridiane.

Nel pomeriggio di oggi infatti le aree più colpite sono state soprattutto quelle della Sila e Presila Catanzarese: in particolare le aree di Taverna, Gimigliano, e nel cuore del Villaggio Mancuso sono state interessate da forti temporali accompagnati da violente grandinate che hanno imbiancato intere aree. Precipitazioni che localmente si sono portate fin verso le coste joniche catanzaresi bagnando anche la città di Catanzaro.

Nelle prossime ore sono comunque previste ampie schiarite con tempo che si stabilizzerà su tutta la Calabria.