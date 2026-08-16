La donna è deceduta nella notte dopo essere arrivata in gravi condizioni all’ospedale di Trebisacce. La Procura di Castrovillari ha disposto il trasferimento del corpo alla Dulbecco. Fermato il compagno, interrogato dagli inquirenti

È stata trasferita all’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro la salma di Ornella Forastefano, la donna deceduta stanotte davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Trebisacce. Il trasferimento all’ospedale di Catanzaro è stato disposto dalla procura di Castrovillari in attesa del conferimento dell’incarico per lo svolgimento dell’autopsia che con ogni probabilità verrà formalizzato nelle prossime ore all'equipe della medicina legale diretta dalla professoressa Isabella Aquila.

Secondo quanto emerso sinora, la donna sarebbe arrivata in fin di vita al pronto soccorso dell’ospedale di Trebisacce. Presentava gravi lesioni e politraumi. L’esame autoptico aiuterà a comprendere le cause del decesso e fornire ulteriori elementi utili alle indagini. Al momento il compagno della vittima, Elvis Metvelaj, è stato fermato e sottoposto a interrogatorio. L’uomo, cittadino albanese, dopo aver fatto perdere le proprie tracce, è stato intercettato al porto di Bari nella tarda mattinata di oggi.