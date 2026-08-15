Il live acustico del cantautore ha emozionato il pubblico in una serata tra note, gusto e convivialità, promossa dalla Pro Loco di Caraffa. Opening act affidato a Clarissa De Santo

Ci sono serate che finiscono quando si spengono le luci. E poi ce ne sono altre che continuano a vivere nei ricordi. A Caraffa, quella del “Pizza Park – Il Parco del Gusto” è stata una di queste.

Una notte d’estate calabrese, il cielo pieno di stelle e, sotto quel cielo, la musica a fare da filo conduttore. Le note si sono susseguite nell’aria, accompagnando un pubblico numeroso e coinvolto, mentre il Parco Comunale si trasformava in un grande palcoscenico a cielo aperto.

A rendere ancora più speciale la serata è stato il live acustico di EMAN, che ha regalato al pubblico un momento intenso e carico di emozioni. Voce, chitarra e parole si sono incontrate in una dimensione intima, quasi sospesa, creando quel filo invisibile che solo la musica riesce a tendere tra un artista e chi lo ascolta.

Ad aprire la serata musicale è stata la cantautrice Clarissa De Santo, protagonista dell’opening act. La sua esibizione ha emozionato e accompagnato il pubblico, dando il via a un viaggio musicale fatto di sensibilità e atmosfere uniche.

Poi è arrivato EMAN. E l’Anfiteatro si è riempito delle sue canzoni. Una nota dopo l’altra, una storia dopo l’altra, mentre la notte faceva da cornice a un concerto che ha saputo emozionare e coinvolgere.

Ma il Pizza Park è stato molto più di un appuntamento musicale. È stato un incontro tra persone, sapori e territorio. Pizze a portafoglio, cuzzutielli napoletani, birra artigianale e prodotti delle realtà del posto hanno accompagnato una serata nella quale la convivialità è diventata parte integrante dello spettacolo. Non sono mancate le eccellenze locali, protagoniste già dall’apertura dell’area dedicata al Parco dei Grani Antichi e alla Via degli Oli, con prodotti a chilometro zero e aziende produttive del territorio.

A promuovere l’iniziativa è stata la Pro Loco di Caraffa, con il patrocinio del Comune. E così, mentre le stelle illuminavano il cielo e le ultime note si perdevano nella notte, Caraffa ha salutato una serata di quelle che lasciano qualcosa. Il sorriso di chi c’era, la musica ancora nelle orecchie e la sensazione di aver condiviso un momento speciale.

Una notte in cui il gusto ha incontrato la musica e la musica ha incontrato il cuore. E, sotto il cielo d'agosto di Caraffa, EMAN ha regalato la colonna sonora a un’estate tutta da ricordare.