La foto è stata scattata alle 7 di questa mattina. Si nota una allegra famigliola di cinghiali, adulti e cuccioli, alle prese con i sacchi di rifiuti.

La zona è quella di Via Gioacchino da Fiore, a ridosso della vallata della Fiumarella. Il luogo è il parcheggio del supermercato. Ma ormai non fa differenza. La presenza degli ungulati in città è segnalata da nord a sud, in particolare nelle adiacenze di boschi e di zone verdi.

Il pericolo è che la promiscuità aumenti fino alla tolleranza domestica.

I cinghiali non sono animali aggressivi per natura e tendono a fuggire l'uomo , ma possono diventare estremamente pericolosi se si sentono minacciati, senza via di fuga o se si tratta di madri che difendono i propri cuccioli . Attenzione in particolare ai proprietari di cani: gli ungulati li considerano predatori e spesso li attaccano.