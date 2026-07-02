Nella sala operativa del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Catanzaro si è svolta una significativa cerimonia dedicata al riconoscimento dell’impegno e della professionalità del personale in servizio presso la squadra volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G. e S.P.) che si è distinto nello svolgimento delle attività di polizia giudiziaria e soccorso pubblico tra il 2024 ed il 2025.

Nel suo intervento, il Questore ha espresso parole di sincero apprezzamento nei confronti dei 17 premiati, ringraziandoli personalmente per il lavoro svolto con professionalità e spirito di servizio durante tutto l’anno. Ha inoltre sottolineato come questi riconoscimenti rappresentino un segno di gratitudine verso chi, quotidianamente, opera al servizio della collettività con impegno e responsabilità, con grande spirito di abnegazione e sacrificio, in un territorio difficile.

Alla presenza del Questore di Catanzaro, insieme ai Dirigenti e ai Funzionari della Polizia di Stato, sono stati consegnati gli attestati premiali ai dipendenti che, con dedizione, competenza e senso del dovere, hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, distinguendosi nell’espletamento delle proprie funzioni.

La cerimonia si è conclusa in un clima di cordialità e condivisione, con un momento conviviale che ha riunito il Questore, i dirigenti, i funzionari e tutto il personale presente, suggellando una giornata all’insegna del riconoscimento del merito e dei valori che contraddistinguono l’attività della Polizia di Stato.