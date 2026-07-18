Agenti della Polizia Locale di Catanzaro hanno effettuato dei servizi specifici nei pressi degli istituti scolastici durante gli orari di entrata e uscita degli studenti nell’anno scolastico appena concluso, svolgendo attività di monitoraggio e prevenzione.

Di rilevante importanza sono stati gli incontri degli agenti stessi presso alcuni istituti di scuole superiori ed anche con studenti di scuola media, in sinergia con i dirigenti scolastici e con la preziosa collaborazione del Centro Calabrese di Solidarietà, del SerD dell’ASP di Catanzaro e della Zarapoti Società Cooperativa Sociale, che vantano una specifica e qualificata esperienza in questo campo.

Questa attività di prevenzione, effettuata attraverso una comunicazione semplice, mirata, efficace e comprensibile, è stata finalizzata a rendere gli studenti consapevoli del problema e della gravità delle conseguenze dannose nell’uso di sostanze stupefacenti.

Agli studenti è stato consegnato un opuscolo del Dipartimento per le Politiche Antidroga del Ministero dell’Interno, che la Polizia Locale ha fatto stampare, per fornire loro una più puntuale informazione sui vari tipi di droghe.

Anche l’Amministrazione comunale ha partecipato al progetto, denominato “Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Scuole sicure 2025/2026” nell’ambito del Fondo per la sicurezza urbana del Ministero dell’interno, che prevede risorse ai Comuni per il finanziamento di diverse iniziative.

A conclusione del progetto il sindaco Nicola Fiorita, presente l’assessore alla Pubblica istruzione Nunzio Belcaro, ha incontrato insieme con il Comandante della Polizia Locale Amedeo Cardamone, i referenti del Centro Calabrese di Solidarietà, del SerD dell’ASP di Catanzaro e della Zarapoti Società Cooperativa Sociale, rivolgendo i ringraziamenti, per la preziosa collaborazione offerta, che ha riscontrato un impatto positivo sugli studenti che hanno preso consapevolezza dei pericoli e delle conseguenze che derivano a chi fa uso della droga, consegnando anche un attestato di riconoscenza.

La proposta progettuale di Palazzo De Nobili aveva acquisito il parere favorevole del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ed era stata approvata dalla Prefettura per poi essere trasmessa al Ministero dell’Interno.

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