Anas ha consegnato gli interventi di consolidamento e riqualificazione, che dureranno circa 700 giorni. La canna verso Catanzaro sarà chiusa, con traffico deviato a doppio senso nell'altra direzione

Sono stati consegnati da Anas i lavori di consolidamento e riqualificazione della galleria Marcellinara, lungo la strada statale 280 "dei Due Mari", nel territorio del Comune di Marcellinara, in provincia di Catanzaro. L'intervento, dal valore complessivo di 14,8 milioni di euro, interesserà esclusivamente la canna in direzione Catanzaro e rientra nel più ampio programma di adeguamento e messa in sicurezza delle gallerie appartenenti alla rete transeuropea TEN-T.

Il progetto prevede una serie di interventi strutturali e tecnologici per migliorare le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura. Nel dettaglio, come spiega Anas, i lavori riguarderanno «il consolidamento dello strato corticale della calotta mediante demolizione controllata e idrodemolizione, fresatura e riprofilatura del rivestimento esistente», oltre alla posa di «un nuovo sistema di impermeabilizzazione» e alla realizzazione di un nuovo rivestimento strutturale in calcestruzzo armato. Previsto anche l'adeguamento degli impianti tecnologici, in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza nelle gallerie.

La durata contrattuale dell'intervento è stimata in circa 700 giorni. Un arco temporale durante il quale sarà necessario riorganizzare la circolazione lungo il tratto interessato, con particolare attenzione alla gestione dei flussi di traffico e alle eventuali situazioni di emergenza.

Proprio per definire le modalità operative del cantiere, presso la Prefettura di Catanzaro si è svolto uno specifico Comitato operativo viabilità (Cov), con il coinvolgimento degli enti territoriali interessati, delle forze dell'ordine e delle strutture di soccorso e pronto intervento. L'obiettivo, sottolinea Anas, è stato quello di «definire e coordinare le modalità di gestione del traffico anche in condizioni di emergenza», garantendo «la massima sicurezza e fluidità della circolazione».

In vista della chiusura al traffico della canna in direzione Catanzaro, sono già in corso, in coordinamento con la Provincia di Catanzaro, lavori di miglioramento funzionale della strada provinciale 168/1. Una volta completati gli interventi propedeutici, il traffico verrà deviato sulla canna in direzione Lamezia, che resterà aperta e sarà percorribile a doppio senso di marcia per tutta la durata dei lavori.

Secondo quanto comunicato da Anas, questa soluzione consentirà di mantenere sostanzialmente invariati i tempi di percorrenza, con la possibilità di utilizzare anche i percorsi alternativi garantiti dalla viabilità provinciale limitrofa. Per questi ultimi, le differenze stimate saranno di circa quattro minuti per la tratta Marcellinara-Settingiano e di sei minuti per quella Vena di Maida-Settingiano.