E' stato riaperto oggi al traffico, in modalità provvisoria e parziale, il tratto di Viale dei Normanni precedentemente interdetto a causa dei complessi interventi di consolidamento.

Nel dettaglio, è nuovamente transitabile la corsia con senso di marcia da sud a nord, consentendo ai veicoli provenienti dal quartiere Sala di procedere verso Via Milelli e la rotatoria Gualtieri.

L'attivazione del senso unico ascendente costituisce una fase intermedia e decisiva nell'ambito del cronoprogramma dei lavori. Per consentire le ultime operazioni di finitura e messa in sicurezza, saranno necessarie ancora brevi e temporanee limitazioni al transito; interventi che si concluderanno nel giro di pochi giorni, restituendo alla città l'arteria stradale completamente riqualificata e fruibile a doppio senso di circolazione.

L'Amministrazione Comunale, nel ringraziare i cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante il cantiere, raccomanda agli automobilisti la massima prudenza e il rispetto della segnaletica provvisoria ancora presente in loco.