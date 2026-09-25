Nuovamente transitabile la corsia che consente ai veicoli provenienti dal quartiere Sala di procedere verso Via Milelli e la rotatoria Gualtieri
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E' stato riaperto oggi al traffico, in modalità provvisoria e parziale, il tratto di Viale dei Normanni precedentemente interdetto a causa dei complessi interventi di consolidamento.
Nel dettaglio, è nuovamente transitabile la corsia con senso di marcia da sud a nord, consentendo ai veicoli provenienti dal quartiere Sala di procedere verso Via Milelli e la rotatoria Gualtieri.
L'attivazione del senso unico ascendente costituisce una fase intermedia e decisiva nell'ambito del cronoprogramma dei lavori. Per consentire le ultime operazioni di finitura e messa in sicurezza, saranno necessarie ancora brevi e temporanee limitazioni al transito; interventi che si concluderanno nel giro di pochi giorni, restituendo alla città l'arteria stradale completamente riqualificata e fruibile a doppio senso di circolazione.
L'Amministrazione Comunale, nel ringraziare i cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante il cantiere, raccomanda agli automobilisti la massima prudenza e il rispetto della segnaletica provvisoria ancora presente in loco.