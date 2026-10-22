Si ribalta in appello la vicenda giudiziaria di Mario Minieri, legale rappresentante della società MKE, che era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Crotone per estorsione ai danni di un ex dipendente. La Corte d’Appello di Catanzaro lo ha assolto con la formula «perché il fatto non sussiste», accogliendo l’impugnazione presentata dagli avvocati Fabrizio Costarella e Francesco Iacopino.

La contestazione era emersa nell’ambito dell’operazione “Scirocco”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Secondo l’ipotesi accusatoria, Minieri avrebbe fatto intervenire due emissari riconducibili a una consorteria criminale locale per indurre un ex dipendente a rinunciare alle proprie pretese economiche nei confronti della società. A Minieri veniva attribuito il ruolo di mandante delle presunte pressioni, in una ricostruzione che ipotizzava il ricorso a soggetti legati alla criminalità organizzata per risolvere una controversia di natura economica.

La vicenda aveva preso una strada processuale autonoma rispetto al procedimento principale dell’inchiesta, ancora in corso a Catanzaro. In sede di udienza preliminare, gli atti relativi a questa specifica contestazione erano stati trasmessi al Tribunale di Crotone, in quanto i fatti sarebbero stati consumati nel territorio pitagorico. Il processo si era quindi concluso in primo grado con la condanna di Minieri.

La difesa ha impugnato quella decisione, riportando al centro del giudizio l’attendibilità della persona offesa e la solidità della ricostruzione accusatoria. Gli avvocati Costarella e Iacopino hanno sostenuto che gli elementi acquisiti nel processo non giustificassero la ricostruzione accolta in primo grado e hanno chiesto alla Corte una nuova valutazione della vicenda.

Il giudizio d’appello si è concluso con l’assoluzione. La formula «perché il fatto non sussiste» segna una netta differenza rispetto alla precedente pronuncia: alla condanna del Tribunale di Crotone subentra una decisione che esclude la sussistenza del fatto contestato a Minieri.

La sentenza riguarda questa specifica imputazione e resta distinta dal procedimento principale dell’operazione “Scirocco”, che prosegue a Catanzaro.