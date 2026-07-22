Incidente nella zona sud del capoluogo tra una Fiat Panda e una Ford Ka. Traffico in tilt e soccorsi in azione: i feriti sono stati trasportati in ospedale

Paura nella prima mattinata in via Conti Falluc, nella zona sud della città, teatro di un violento incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Ford Ka.



Il bilancio è di tre persone ferite. Ad avere la peggio è stata la conducente della Ford Ka, rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo a causa dell'impatto. Per liberarla si è reso necessario l'intervento immediato della squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro (sede centrale), che hanno estratto la donna con cautela immobilizzandola su una barella spinale.

La ferita è stata quindi affidata ai sanitari del Suem 118, giunti tempestivamente sul posto. Tutti e tre gli occupanti dei veicoli coinvolti sono stati presi in carico dal personale medico per le prime cure e il successivo trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso.

I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell'intera area dell'impatto. Presenti sul luogo del sinistro anche i Carabinieri e le pattuglie della Polizia Locale per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica esatta dello scontro.

L'incidente sta provocando forti rallentamenti e disagi alla circolazione veicolare lungo tutto il tratto stradale interessato, con il traffico momentaneamente deviato o rallentato per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della carreggiata.