La Camera Penale “Alfredo Cantafora” e la Fondazione Scuola Forense “Giuseppe Iannello” organizzano, nelle giornate del 20 e 21 maggio, a Catanzaro, in collaborazione con l’Istituto Grimaldi-Pacioli e l’IPM, la presentazione del romanzo “Se fioriscono le spine” del professor Glauco Giostra. Un appuntamento dedicato a una storia intensa e profondamente umana, che invita a riflettere sul senso carcere, sugli intrecci del destino, sulle possibilità di riscatto e sulla forza salvifica della fiducia.

Dietro quelle sbarre, mai attraversate dallo sguardo sociale, ci sono incredibili storie. Antonio e il Muto ne hanno alle spalle di indicibili. Il comune dolore per le loro vite segnate da una salda un’amicizia che, in quel carcere senza umanità né speranza, finisce inevitabilmente per tradursi anche in propositi di complicità criminale. Una volta in libertà, durante una delle loro scorrerie malavitose, con istintiva e generosa azione finiscono per farsi arrestare pur di sottrarre una giovane donna, Aurora, a una brutale violenza.

Tornati in carcere, Aurora non li abbandona: riconoscente, offre loro lavoro, ma soprattutto incondizionata fiducia. Cambia così il senso e il corso della vita, non soltanto per loro. Ma gli artigli del destino non sono ancora appagati. Se ne parlerà con l’autore il 20 maggio, alle ore 17.30, alla Biblioteca Comunale di Catanzaro. In replica, il 21 maggio, nell’aula conferenze del Grimaldi, in via Turco.