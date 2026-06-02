L’episodio si è verificato sulla statale 106. L’automobilista aveva nascosto l’auto in pineta credendo di averla fatta franca. I militari hanno setacciato l’area: maxi-multa da 3mila euro

Prima ha ignorato l'alt dei militari, poi ha dato vita a una breve fuga nella notte, convinto di farla franca. Ma la corsa di un giovane automobilista, già noto alle forze dell'ordine, si è conclusa sul lungomare di Sellia marina, dove è stato bloccato.

Tutto è iniziato intorno alle 02:00 della scorsa notte lungo la statale 106. I carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno notato un’auto sospetta e hanno intimato l'alt per un controllo. Il conducente, invece di fermarsi, ha spinto sull'acceleratore alla vista della paletta, riuscendo in un primo momento a far perdere le proprie tracce.

La reazione delle forze dell'ordine è stata immediata: l'intera zona è stata setacciata, con il supporto di altri equipaggi di Cropani e di Catanzaro. Le ricerche serrate hanno dato i loro frutti poco dopo sul lungomare locale: il giovane aveva nascosto l'auto nei pressi di una pineta, sperando di non essere scoperto.

I controlli scattati sul posto hanno subito chiarito il motivo di tanta fretta. Il ragazzo si era messo alla guida con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito e, come se non bastasse, nascondeva nell'abitacolo alcune dosi di sostanza stupefacente pronte all’uso.

Dai controlli sui documenti è emerso anche che il veicolo era già sottoposto a un fermo amministrativo fiscale. Un mix di infrazioni che gli è costato carissimo: ritiro immediato della patente, una maxi-multa da 3.000 euro e la segnalazione alla Prefettura.

Il controllo rientra nel più ampio piano di prevenzione estiva predisposto dal Comando Provinciale lungo le arterie principali e nei punti caldi della movida della costa jonica.