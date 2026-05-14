Una zona importante della città che nelle ore notturne è rimasta pericolosamente al buio. Era dall’incendio del 2021 che la strada che porta al Parco Li Comuni di Siano era senza illuminazione pubblica. Da ieri sera i lampioni si sono riaccesi.

«Era uno degli interventi a cui tenevo di più – ha dichiarato il consigliere comunale Raffaele Serò ( gruppo Misto) – Dopo anni di disagi e pericoli, oggi quella strada torna finalmente sicura e illuminata. Vedere di nuovo acceso quell’impianto rappresenta per me un risultato importante, raggiunto dopo averci lavorato tanto e averci creduto fino in fondo. Questo intervento rappresenta l’ultimo di una serie di lavori programmati dall’Amministrazione comunale per ripristinare gli impianti di illuminazione distrutti dall’incendio che colpì il parco nel 2021. Eravamo già intervenuti in via Tre Fontane, via Galliani e Contrada San Cono. Attendevo particolarmente questo intervento perché –ha aggiunto Serò – lo ritengo il più significativo, sia per l’importanza della zona sia per la sicurezza di cittadini e automobilisti che ogni giorno attraversano quel tratto di strada. Ringrazio il sindaco Nicola Fiorita per aver accolto la mia richiesta e per avermi dato la possibilità di seguire e programmare questo intervento».