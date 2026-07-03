La fortuna fa tappa a Lamezia Terme, dove l'ultima estrazione del SuperEnalotto ha regalato tre vincite importanti. Nell'estrazione di giovedì 2 luglio, infatti, sono stati centrati tre "5" al Bar Tropical, in via delle Terme 183. Come riporta Agipronews, ciascuna delle tre schedine vincenti ha fatto incassare 18.519,60 euro, per un totale di 55.558,80 euro distribuiti nella stessa ricevitoria. Sfumato ancora una volta il "6", che manca dal 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, fu centrato il jackpot da 35,4 milioni di euro. Intanto il montepremi continua a crescere: per la prossima estrazione, in programma venerdì 3 luglio, il jackpot sale a 188,3 milioni di euro, tra i più alti nella storia del concorso.