I Carabinieri di Catanzaro hanno arrestato il 4 maggio 2026 un uomo originario di Napoli, colto in flagranza per il reato di tentata truffa aggravata in concorso ai danni di una donna di 78 anni residente nel quartiere Gagliano.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il presunto autore del raggiro avrebbe contattato telefonicamente l’anziana qualificandosi falsamente come appartenente alle Forze dell’Ordine. Con questo pretesto, le avrebbe chiesto di consegnare i propri gioielli per effettuare presunte verifiche sulla loro provenienza, annunciando che un suo “collega” sarebbe passato di lì a poco presso l’abitazione per ritirare i preziosi.

Facendo leva sulla vulnerabilità della vittima, l’uomo avrebbe tentato di ottenere la disponibilità dei gioielli. Fondamentale, però, si è rivelato l’intervento di un vicino di casa della donna che, notando dalla finestra un uomo citofonare insistentemente mentre parlava al cellulare, si è insospettito e ha immediatamente allertato i militari.

Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri della Compagnia di Catanzaro hanno avviato tempestive indagini che hanno consentito di individuare il sospettato. L’uomo si sarebbe recato nel centro urbano utilizzando un veicolo con targa estera e numero di telaio reso irrintracciabile. Al momento del controllo, avrebbe cercato di simulare un guasto, fingendo di controllare il motore dell’auto.

Al presunto autore materiale della tentata truffa aggravata sono stati contestati anche i reati di ricettazione e falsità materiale. L’uomo è stato arrestato in flagranza e condotto presso la Casa circondariale di Catanzaro.

A seguito dell’udienza di convalida del 6 maggio 2026, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.