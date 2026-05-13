Dopo un inizio di settimana prettamente stabile e soleggiato su tutta la regione, ecco che nei prossimi giorni le condizioni meteorologiche vireranno verso un generale peggioramento.

Già a partire dal pomeriggio di oggi, una saccatura da Nord scivolerà verso l'Italia apportando piogge e locali temporali lungo le aree tirreniche: anche la Calabria sarà interessata da questa fase instabile che interesserà soprattutto il Cosentino, Lametino e tra Vibonese e Reggino. Precipitazioni da sconfinamento saranno possibili anche lungo le aree interne e joniche e in particolare quelle del Catanzarese. Oltre al ritorno delle piogge si avrà anche un generale rinforzo dei venti da ponente con raffiche che localmente risulteranno forti specie nelle aree interne e joniche del Cosentino, Catanzarese e Reggino ma raffiche sostenute interesseranno anche il versante tirrenico.

Tale saccatura apporterà anche un generale calo delle temperature: secondo le ultime emissioni modellistiche infatti sono previsti valori in calo ovunque con temperature che scenderanno al di sotto delle medie stagionali di oltre 5°C e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro farà fatica a raggiungere i 20°C durante le ore diurne.

Una nuova fase di maltempo è attesa inoltre durante il weekend: sempre stando agli ultimi aggiornamenti, una perturbazione associata ad un vortice di bassa pressione richiamerà aria molto instabile capace di causare nuove piogge e locali temporali anche sulla Calabria.

Di questo però ne riparleremo nei prossimi articoli.