Il cuore della sicurezza batte anche a passo d’uomo. Nel centro storico di Catanzaro e di tutti gli altri centri della provincia, tra le vetrine dei negozi che si aprono al mattino e le strade che si riempiono di vita con le giornate che si allungano, le pattuglie a piedi dei Carabinieri tornano a essere sempre più una presenza costante, riconoscibile, vicina. Una precisa scelta operativa, che il Comando Provinciale di Catanzaro ha voluto rafforzare ulteriormente per riaffermare la prossimità a tutte le collettività della provincia.

Con l’arrivo della bella stagione, centinaia sono le pattuglie a piedi dislocate, nelle ultime settimane, dal Comando Provinciale di Catanzaro nei principali centri urbani della provincia.

Da Sellia Marina a Soverato, da Soveria Mannelli a Girifalco, passando per Lamezia Terme ed anche nel centro storico del Capoluogo di Regione. In tutti i centri abitati degli 80 comuni catanzaresi è costante la presenza dei Carabinieri tra la gente.

Le pattuglie a piedi non sono solo un dispositivo di controllo. Sono un modo di stare sul territorio.

I militari percorrono le vie principali, si soffermano davanti alle attività commerciali, scambiano parole con i cittadini, raccolgono segnalazioni, ascoltano preoccupazioni. Un contatto diretto che permette di cogliere dettagli, percezioni, piccoli segnali che solo con il contatto umano possono

essere percepiti Nelle vie dello shopping, nei mercati rionali, nelle piazze dove si concentra la vita della città, durante l’ora dell’aperitivo al tramonto, i Carabinieri a piedi rappresentano un punto di riferimento immediato.

Molti commercianti, ma anche semplici cittadini li riconoscono, li salutano, li fermano per segnalare movimenti sospetti o semplicemente per ringraziarli della loro presenza.

Questa relazione quotidiana contribuisce a prevenire i reati, a rassicurare residenti e turisti ed anche a rendere più rapidi gli interventi in caso di necessità.

Il Comando Provinciale di Catanzaro sottolinea in questo modo come il servizio a piedi rappresenti un tassello fondamentale della strategia di controllo del territorio. Una sicurezza che non si limita a vigilare, ma che dialoga, comprende, intercetta i bisogni reali della popolazione.

Le pattuglie a piedi, infatti, permettono di raccogliere informazioni direttamente dalla cittadinanza, monitorare aree sensibili con maggiore efficacia e rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro conferma che il potenziamento delle pattuglie a piedi continuerà nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle zone commerciali, ai quartieri più popolosi e alle aree di maggiore aggregazione.