Nell’ambito della XIV edizione di “Una Vita da Social”, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato dedicata alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, avviata il 28 settembre scorso a Roma, la Polizia Postale ha promosso una straordinaria iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione denominata “Una Vita da Social – Action Week”, realizzata simultaneamente su tutto il territorio nazionale a seguito dei recenti episodi di violenza che hanno visto coinvolti minorenni.

Nella giornata di ieri martedì 6 ottobre 2026, gli specialisti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Catanzaro, dipendente dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Calabria”, hanno incontrato, presso la Casa della Cultura del Comune di Tiriolo, circa 100 studenti di età compresa tra i 13 e i 14 anni, accompagnati da numerosi genitori e insegnanti.

I ragazzi, provenienti da quattro scuole dell’Istituto Comprensivo Luigi Guzzo di Tiriolo, sono stati coinvolti in un momento di confronto e dialogo sui principali rischi connessi all’utilizzo della rete e dei social network.

Nel corso dell’incontro sono state approfondite tematiche di particolare attualità quali bullismo, cyberbullismo, sextortion, diffusione non consensuale di immagini o video intimi, nonché altre forme di violenza e prevaricazione online. Gli specialisti della Polizia Postale hanno illustrato i rischi e le conseguenze, anche sotto il profilo giuridico, legati a tali condotte, fornendo al contempo indicazioni e strumenti utili per un utilizzo più sicuro, responsabile e consapevole delle tecnologie digitali.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore momento di confronto tra istituzioni, scuola, famiglie e giovani, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della sicurezza digitale e promuovere comportamenti responsabili in rete.

Come ogni anno, il progetto proseguirà per l’intero anno scolastico attraverso ulteriori incontri sul territorio, con l’obiettivo di raggiungere migliaia di giovani, rafforzare il dialogo sui temi della sicurezza online e contribuire a formare adulti sempre più consapevoli, r esponsabili e attenti anche nell’ambiente digitale.