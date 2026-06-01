Secondo quanto riferito dai residenti, le richieste di intervento rivolte ad Aterp nel corso degli anni sarebbero rimaste senza risposte concrete, costringendo molti assegnatari a sostenere personalmente spese di manutenzione per rendere vivibili gli alloggi
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La componente della Commissione Pari Opportunità, Ilaria Frustaci, denuncia le gravi condizioni in cui versano gli immobili di Viale Isonzo dopo aver effettuato diversi sopralluoghi e raccolto le segnalazioni dei residenti.
«Le famiglie che vivono in questi alloggi sono costrette a convivere da anni con una situazione di forte degrado e con problemi che oggi rappresentano un concreto rischio per la sicurezza pubblica», afferma Frustaci. «Tra le criticità riscontrate figurano fogne a cielo aperto, perdite idriche, infiltrazioni d'acqua, crepe sulle facciate, cedimenti strutturali, alberi che invadono le abitazioni, cantine allagate e diffuse carenze igienico-sanitarie. A ciò si aggiungono marciapiedi dissestati, erbacce incontrollate, caduta di calcinacci e crolli di cornicioni».
Secondo quanto riferito dai residenti, le richieste di intervento rivolte ad ATERP nel corso degli anni sarebbero rimaste senza risposte concrete, costringendo molti assegnatari a sostenere personalmente spese di manutenzione per rendere vivibili gli alloggi.
La componente della Commissione Pari Opportunità chiede quindi un intervento immediato di messa in sicurezza e riqualificazione degli immobili. «E' non solo una questione di decoro urbano, ma soprattutto di tutela della dignità e dei diritti fondamentali delle persone. Le condizioni degli alloggi colpiscono specialmente le fasce più fragili della popolazione: anziani, persone con disabilità, donne, minori e famiglie in difficoltà economica e sociale. Garantire un'abitazione sicura e dignitosa significa tradurre in modo tangibile valori come l'inclusione sociale e le pari opportunità», conclude Frustaci.