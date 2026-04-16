Un evento che sarà contenitore di intrattenimento e attrazione anche per bambini. Previsti stand per la degustazione di prodotti enogastronomici e poi sport e danza
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Quest’anno la festa dei lavoratori a Catanzaro avrà un cuore pulsante nel quartiere marinaro. Il mega concerto del 1° Maggio, organizzato dalla GDL Produzioni, promette di trasformare la zona porto in un grande palcoscenico a cielo aperto.
L’evento non sarà solo una maratona musicale ma un contenitore pensato per tutte le età: sport, danza, esposizioni, attrazioni per bambini e un’area dedicata alle eccellenze enogastronomiche locali, con stand di degustazione che celebreranno i sapori del territorio.
Il divertimento ha un obiettivo nobile e urgente: mantenere accesi i riflettori sulle zone colpite dal ciclone Harry. L’iniziativa nasce con il preciso intento di non dimenticare i territori feriti, unendo la forza della musica e dello spettacolo alla solidarietà concreta.
I dettagli dell’iniziativa verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa spettacolo che si terrà il 23 aprile, alle ore 10.30, all’Hotel Perla del Porto.