Si avvicina la XXI edizione del Premio Internazionale “Aquila d’oro”, promosso dall’Associazione Corfinium. All’evento è stato dedicato il tema: “Alle origini dell'Italia: il nome, la storia, la Magna Grecia”. La cerimonia di conferimento avrà luogo sabato 26 settembre 2026, alle ore 17.00 presso la Sala Congressi del Centro Culturale Polifunzionale a Davoli Marina con il supporto della Biblioteca Pubblica di Davoli.



L’idea del Premio Aquila d’Oro è nata per soddisfare un duplice bisogno, il primo di natura storico-culturale e il secondo di natura sociale: onorare gli eroici guerrieri italici che si immolarono in una “onesta guerra” (così come ha lasciato scritto il poeta latino Publio Ovidio Nasone) combattuta per la libertà e per la conquista dei Diritti Umani; promuovere, attraverso le manifestazioni legate al premio, la storia (ancora poco conosciuta) e i territori che custodiscono i segreti dell’italianità nonché i nobili ideali e i valori italici.



Nel 90 a.C., lì dove gli italici gettarono il seme della libertà (dopo il giuramento dei capi tribù, Corfinium fu scelta come capitale della Lega Italica e fu ribattezzata con un nome nato nella Magna Grecia) nacque una nuova Nazione col nome di: “ITALIA”. Il premio, istituito nel cuore delle terre italiche (Conca Peligna - Abruzzo), ha lo scopo quindi di rivitalizzare i valori italici attraverso il riconoscimento di particolari meriti ai discendenti delle famiglie italiche e/o a persone che si sono particolarmente distinte in azioni promosse a favore del territorio e della comunità italiana. Fra i premiati: On. Wanda Ferro, Cav. Filippo Callipo (imprenditore), Don Giacomo Panizza (sacerdote impegnato nel sociale), Domenico Calopresti (regista), Santo Strati (scrittore, giornalista), Cooperativa Nido di Seta (allevamento bachi da seta e produzione della seta)