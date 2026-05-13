Un viaggio dai romanzi al web magazine, la cui originalità è di aver unito diversi codici comunicativi: testi, immagini, suoni e video. Il progetto vuole abbattere le distanze tra studenti e professionisti

Un viaggio nel mondo di Antonietta Vincenzo, dai racconti al web magazine, per conoscere da vicino una scrittrice creativa e intensa, autrice di sette romanzi e quattro saggi di divulgazione scientifica. Antonietta Vincenzo rappresenterà il volto letterario di Lamezia al Maggio dei Libri 2026, importante rassegna culturale promossa dal Ministero della cultura in collaborazione con il centro per il libro e la lettura, che ogni anno coinvolge enti locali, scuole, biblioteche, librerie, associazioni, editorie, soggetti pubblici e privati.

Tra le città partecipanti anche il Comune di Lamezia Terme, che dedicherà un omaggio alla scrittrice Antonietta Vincenzo, il 15 maggio, alle ore 18, nella biblioteca comunale di Palazzo Nicotera. Saranno presenti anche la preside dell’IC Gatti-Manzoni-Augruso Antonella Mongiardo e una delegazione di docenti della scuola, che presenterà il web magazine, l’innovativo format multimediale dedicato alla cultura unica e all’interdisciplinarità.

A rappresentare l’istituto i docenti di strumento musicale, Valeria Piccirillo e Vittorio Viscomi, che accompagneranno le letture con la musica, e Francesco Servidone, referente del progetto Web magazine. Ad Antonietta Vincenzo e a sua figlia, Antonella Mongiardo, convinte sostenitrici della cultura unica, si deve l’idea del web magazine,

L’idea è diventata un vero e proprio progetto, per iniziativa della scuola Gatti-Manzoni-Augruso, che ha inserito nel PTOF di istituto il format del web magazine dal titolo “il siparietto letterario”, curato dall’animatore digitale Francesco Servidone e realizzato in collaborazione con la comunità scolastica ed esperti esterni (scrittori, giornalisti, scienziati, dirigenti scolastici),che partecipano mediante video-selfie, riscuotendo sempre curiosità e tra i ragazzi e il pubblico dei lettori.

L’obiettivo del progetto è abbattere le distanze tra studenti e professionisti, superando i modelli tradizionali di conferenze e incontri frontali. Nessuna produzione complessa o artifici tecnici: i protagonisti parlano direttamente alla camera, condividendo esperienze, visioni e consigli in modo autentico e immediato.

L’evento sarà condotto dalla giornalista Luigina Pileggi, la quale converserà con l’autrice e con gli ospiti, accompagnando il pubblico in un itinerario ideale attraverso i luoghi dell’animo dell’autrice e le tematiche che l’hanno ispirata negli ultimi tre libri: L’imprevedibile all’improvviso, il Raccoglitore di foglie e il Carrozzone. L’estro e la varietà dei temi, impreziositi dal fascino dell’introspezione psicologica e da uno stile narrativo intrigante, sono il segreto del successo che Antonietta Vincenzo riscuote sia da parte dei lettori che della critica di settore, che la considera una delle penne più raffinate dell’attuale panorama letterario.