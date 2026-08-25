Agamennone ci appartiene. Non è un’eredità polverosa da custodire in una teca, né un residuo archeologico destinato al solo compiacimento dell’erudizione; è uno specchio ustorio puntato implacabile sulle contraddizioni del nostro tempo. Nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Scolacium a Borgia, la XXVI edizione di Armonie d’Arte Festival firma una delle sue tappe più alte e necessarie. Sotto la direzione artistica di Chiara Giordano, la rassegna cala una carta d’autore di straordinaria caratura, proponendo in anteprima nazionale “Agamennone – Da Eschilo”, una nuova e potente produzione che reinterpreta il mito greco per dialogare direttamente con le inquietudini, le lacerazioni e le speranze della contemporaneità.

La visione culturale: il Progetto Poeto-Etico di Chiara Giordano

La presenza di questo allestimento all’interno del cartellone di Armonie d’Arte Festival risponde a una precisa ed evoluta intenzione intellettuale. La direttrice artistica Chiara Giordano ha edificato questa ventiseiesima edizione attorno a un’idea di festival che non sia mero palcoscenico per l’intrattenimento commerciale, ma un autentico presidio poetico ed etico. La scommessa — ampiamente vinta — è stata quella di puntare a una stagione di altissima qualità in cui la grande tradizione letteraria occidentale non viene subita passivamente, ma rifondata come materia viva, organica e pulsante.

Attraverso la scelta di coniugare il fascino millenario dei testi classici con drammaturgie contemporanee di prima grandezza, Chiara Giordano offre al pubblico uno spazio di riflessione sul senso profondo dell'essere umani oggi. Il Parco Archeologico di Scolacium cessa di essere una pura scenografia monumentale per diventare un luogo catartico: una piazza socratica dove il mito antico torna a parlare una lingua dolorosamente e magnificamente attuale.

Il Dramma e la riscrittura: l’eredità di Eschilo secondo Fabrizio Sinisi

A dare corpo e parola a questo ambizioso cortocircuito temporale è la penna di Fabrizio Sinisi, riconosciuto come uno dei più importanti drammaturghi del panorama italiano contemporaneo. Sinisi raccoglie la maestosa e spietata eredità dell’Agamennone eschileo e la reinventa attraverso una riscrittura intensa, vibrante e spoglia di orpelli retorici.

La trama dell’opera si snoda attorno al drammatico ritorno a casa del re vincitore, Agamennone, dopo il decennale e sanguinoso assedio di Troia. Ad attenderlo c’è la regina Clitennestra, il cui cuore è congelato nel dolore per il sacrificio ancestrale della figlia Ifigenia e bruciante di una sete di vendetta che ha divorato ogni residuo di pietà. Sullo sfondo si consumano amori viscerali, dolori insostenibili, sfrenate ambizioni di dominio, battaglie atroci, vittorie effimere e rovinose decadenze.

Tuttavia, ciò che Sinisi fa emergere con straordinaria lucidità è l'assoluta sovrapposizione tra l'Argo della tragedia e la società contemporanea. Troia è caduta, ma la vittoria degli Achei si rivela una sconfitta morale devastante. La città che accoglie il vincitore è un organismo esausto, prostrato da un conflitto che sembra eterno e che ha smarrito ogni guida etica e spirituale. In questo panorama di rovine, non esistono più eroi immacolati, ma soltanto superstiti mutilati nello spirito, vittime di un ingranaggio di potere che stritola chiunque pretenda di governarlo.

Il Tema cardine: la Guerra e la salvaguardia delle coscienze

In un’epoca come la nostra, drammaticamente segnata da venti di guerra, conflitti devastanti ai confini dell'Europa e nel Medio Oriente, e da un clima diffuso di assuefazione alla violenza, il tema centrale dell’Agamennone esplode con la forza di un monito ineludibile. La tragedia greca non glorifica mai le armi; ne mostra, con spietata accuratezza, il prezzo spaventoso: la catena ininterrotta di lutti, l'impoverimento morale di vincitori e vinti, la distruzione del tessuto civile. La guerra, ieri come oggi, non risolve le controversie della storia; si limita a generare nuova carneficina e a prosciugare l'umanità dei suoi valori costitutivi.

È proprio qui che la cultura, l'argomento mitologico e l'arte teatrale assumono una funzione civile e pedagogica insostituibile. Il mito non ci offre facili consolazioni o risposte rassicuranti, ma ci costringe a guardare nell'abisso delle nostre violenze per risvegliare le coscienze intorpidite. L'opera di Eschilo, riletta oggi sotto il cielo di Scolacium, diventa così un baluardo a difesa dell'umano, un fondamentale esercizio di empatia e un appello accorato alla pace, alla memoria e alla responsabilità etica contro ogni forma di barbarie.

Interpretazione e regia: la Forza della scena

Il progetto scenico e la regia, curati da Gianluigi Fogacci, orchestrano uno spettacolo dal ritmo serrato e dalla profonda carica emotiva. Al centro di questo meccanismo teatrale brilla la straordinaria figura di Maddalena Crippa, grande attrice del teatro italiano, capace di infondere al personaggio una regalità dolente, feroce e insieme tragicamente umana.

Accanto a lei, un cast di altissimo livello composto da Sergio Basile, Emilia Scatigno e Alessandro Sampaoli dà voce e corpo alle molteplici sfaccettature di una comunità smarrita. I raffinati ed essenziali costumi di Martina Mango e il suggestivo disegno luci di Pietro Sperduti — firmati dalla produzione del prestigioso Teatro Menotti di Milano — contribuiscono a creare un'atmosfera sospesa, in cui il tempo mitico e la contemporaneità si fondono in un'unica visione.

L'appuntamento con la grande drammaturgia e la bellezza del mito è fissato per mercoledì 26 agosto alle ore 22:00 nella maestosa cornice del Parco Archeologico Scolacium a Borgia (CZ).

Per informazioni su biglietti, prevendite, istituzioni, partner e sponsor della manifestazione è possibile consultare il sito ufficiale del festival: armoniedarte.com