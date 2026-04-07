L’evento non avrà carattere competitivo ma sarà un dialogo tra stili e sensibilità diverse. Il ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività di Acsa

Un appuntamento dedicato all’arte coreutica e alla sua dimensione educativa e sociale. È quello in calendario per sabato 11 aprile, quando alle ore 19.30, al Teatro Comunale di Catanzaro – nel centro del centro storico - andrà in scena il Gran Galà della Danza, un evento pensato per celebrare il valore culturale della danza e il lavoro delle scuole del territorio provinciale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio prestigioso in cui le realtà coreutiche locali possano esprimere la propria identità artistica, valorizzando il percorso formativo di allievi e insegnanti. Un momento di incontro e condivisione che mette al centro la passione, la creatività e l’impegno quotidiano di chi vive la danza come linguaggio universale.

Elemento distintivo del Galà – che sarà presentato da Francesco Passafaro e Simona Procopio - è il suo carattere non competitivo. Non sono previste classifiche né premi per la “migliore” esibizione: la serata sarà invece dedicata al dialogo tra stili e sensibilità diverse, in un clima di rispetto reciproco e valorizzazione collettiva. Un’impostazione che intende restituire alla danza la sua dimensione più autentica, fatta di crescita, confronto e partecipazione.

«Il Gran Galà si caratterizza anche per una forte componente etica e solidale – spiega il direttore artistico del Teatro Comunale, Francesco Passafaro -. L’evento, infatti, ha finalità benefiche: il ricavato sarà destinato a sostenere le attività che Acsa porta avanti da anni a favore della comunità, rafforzando il legame tra cultura e impegno sociale.

La partecipazione è stata aperta a tutte le scuole di danza e agli insegnanti della provincia di Catanzaro, senza alcuna limitazione di stile. Dalla danza classica al moderno, dall’hip hop al contemporaneo, fino alle espressioni più sperimentali, ogni linguaggio coreutico troverà spazio in un programma variegato e inclusivo».

Alla scadenza del termine per le iscrizioni sono 17 le scuole di danza che hanno presentato il proprio progetto artistico nel rispetto del regolamento e dei tempi previsti, al fine di garantire una serata armoniosa e ben organizzata. Al termine della serata, tutte le scuole riceveranno il “Riconoscimento d’Eccellenza Artistica e Condivisione”, un attestato ufficiale che intende celebrare la dedizione di insegnanti e allievi, la creatività espressa nelle coreografie e il contributo alla diffusione della danza sul territorio.

Il Gran Galà della Danza si configura, quindi, come un momento di incontro e crescita condivisa, capace di unire arte, formazione e solidarietà, restituendo alla comunità un’esperienza culturale di valore.