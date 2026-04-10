Un intenso monologo sulle ferite invisibili della violenza e sulla forza di ricominciare. Il teatro diretto da Francesco Passafaro conferma la sua vocazione civile e culturale

Un racconto intimo, potente, necessario. Sarà “Puzzle” lo spettacolo protagonista del prossimo appuntamento con la rassegna “Domenica d’Incanto”, in programma domenica 12 aprile alle ore 18.30 al Teatro Comunale di Catanzaro, diretto da Francesco Passafaro.

Un monologo che scava nelle pieghe più profonde dell’animo umano e che porta in scena una storia capace di toccare corde universali, affrontando con delicatezza e determinazione il tema della violenza psicologica ed economica.

Al centro della narrazione c’è Cristina, una donna che si reca al cimitero per far visita alla sorella Marta, un gesto diventato ormai rituale dopo la sua scomparsa. Ma questa volta qualcosa cambia. Cristina porta con sé un segreto, un peso che non è mai riuscita a condividere. Un’urgenza che la spinge a restare più a lungo, a trovare il coraggio di dire ciò che fino a quel momento è rimasto inespresso.

“Puzzle” è, prima di tutto, un viaggio interiore. Un percorso che mette in luce le dinamiche sottili e spesso invisibili della violenza, quelle che non lasciano segni evidenti ma che incidono profondamente sull’identità e sulla libertà delle persone. Lo spettacolo si rivolge in particolare alle donne, ma non si limita a loro. Parla anche agli uomini, con un linguaggio lontano dalla rabbia e più vicino a una riflessione profonda e sincera. Non è un atto d’accusa, ma un invito ad ascoltare, a comprendere, a riconoscere.

La forza di “Puzzle” sta proprio nella sua capacità di raccontare il dolore senza trasformarlo in grido, ma in parola consapevole. Una parola che diventa strumento di cambiamento, che suggerisce una possibilità: quella di salvarsi, di ricostruirsi, di non restare intrappolati. È una storia di amore e di coraggio, di fragilità e resistenza.

Un racconto che ricorda come il perdono non debba mai coincidere con la rinuncia alla propria dignità, e come la gentilezza possa essere, allo stesso tempo, una forma di forza. Con questo appuntamento, la rassegna “Domenica d’Incanto” conferma la sua identità: non solo intrattenimento, ma uno spazio di riflessione e confronto, capace di portare in scena temi urgenti e profondamente contemporanei.

Il Teatro Comunale si conferma così un presidio culturale vivo, attento, capace di intercettare i bisogni della comunità e di restituirli attraverso il linguaggio universale del teatro. Perché, a volte, una storia raccontata sul palco può fare molto di più: può aprire gli occhi, scuotere le coscienze e, soprattutto, lasciare un segno.