Valorizzare il talento, stimolare l’innovazione e fornire gli strumenti pratici per trasformare le idee nate nei laboratori di ricerca universitari in vere e proprie realtà imprenditoriali. Con questi obiettivi nasce CAL.HUB.RIA - LAB, il percorso di orientamento per l’autoimprenditorialità dell’Università Magna Græcia di Catanzaro promosso da Biotecnomed Scarl nell’ambito del progetto CAL.HUB.RIA, finanziato dal Ministero della Salute attraverso il Piano Operativo Salute - POS.

L’Innovation Day, ovvero la giornata inaugurale del percorso del CAL.HUB.RIA – LAB, è in programma il prossimo 13 aprile nell’Aula G7 dell’Ateneo di Catanzaro. La giornata avrà inizio alle ore 9:00 con la registrazione dei partecipanti e sarà aperta dal Magnifico Rettore dell'Università Magna Graecia, Prof. Giovanni Cuda. A seguire interverranno il Presidente di Biotecnomed scarl, Prof. Giuseppe Viglietto, il Responsabile Scientifico del progetto CAL.HUB.RIA, Prof. Daniele Torella, e il Presidente di Confindustria Catanzaro, Dott. Aldo Ferrara. La manifestazione, moderata dalla dott.ssa Donatella Soluri, inizierà alle ore 10:00 con la presentazione del progetto a cura della Dott.ssa Sonia Garieri. Successivamente, la Prof.ssa Maria Colurcio, docente ordinaria di Economia e Gestione delle Imprese dell’Ateneo, darà il via ai lavori con una sessione intensiva di team building e progettazione.

Il percorso di orientamento si rivolge a studentesse e studenti, dottorande e dottorandi, specializzande e specializzandi dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Il "CAL.HUB.RIA - LAB" si svilupperà attraverso sei incontri tematici pensati per esplorare il mondo dell’imprenditoria a 360 gradi (Business Model Canvas, trasferimento tecnologico, valorizzazione della ricerca scientifica, comunicazione efficace). Le candidature sono aperte ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è il 10 aprile 2026. Per iscriversi, gli interessati devono inviare una comunicazione all’indirizzo email: calhubrialab@biotecnomed.it.