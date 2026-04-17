Presentato alla libreria Coriolano di Catanzaro il libro di Giuseppe Soriero “Andata in Porto – Gioia Tauro nella sfida euromediterranea”, a poco più di trent’anni dall’ingresso della prima nave nel Porto di Gioia Tauro e cinquanta dalla decisione del Governo italiano di avviarne la costruzione. Un’ avventura iniziata in sordina ma che ha visto una lenta ascesa fino ad arrivare ai vertici tra i porti italiani nell’attività di transhipment internazionale, con oltre 4 milioni di teus movimentati, pur nelle difficoltà di contesto, attraversando crisi intercorrenti e affrontando, er ultimo, i rischi attuali, in uno scenario geopolitico che incide pesantemente sui traffici marittimi del Mar Rosso e dello Stretto di Hormuz.

L’incontro è stata anche occasione per ricordare Michele Albanese, il giornalista del “Quotidiano del Sud – L’altra voce”, a due mesi dalla scomparsa, dopo gli ultimi quattordici anni vissuti sotto scorta per le minacce di ‘ndrangheta cui era stato bersaglio, proprio in ragione della sua costante attenzione sui tentativi di infiltrazione delle cosche nell’attività portuale. Commossa la partecipazione della moglie Melania e delle figlie Maria Pia e Michela.



Molti gli intervenuti al dibattito introdotto da Francesco Mazza all’insegna della frase di Corrado Alvaro cui Albanese teneva molto: “La disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile”. Tra gli altri, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, il prefetto Castrese De Rosa, il questore Giuseppe Linares, i giornalisti Filippo Veltri ed Ezio Di Domenico, la docente di economia dell’Unical Rosanna Nisticò già commissario straordinario alla Zes, l’ammiraglio Andrea Agostinelli, per dieci anni presidente dell'Autorità del Porto e per ultimo del Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

È una sfida che deve continuare, per quanto il Porto rappresenta per le strategie di sviluppo della Calabria, del Mezzogiorno e di coesione Nord-Sud, anche come orizzonte di sviluppo per le giovani generazioni.