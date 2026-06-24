Dopo il successo della giornata inaugurale, entra nel vivo l’ottava edizione della rassegna daMargherita - inserita nella più ampia programmazione di EstArte promossa dal Comune di Catanzaro – che fino a domenica 28 giugno animerà Villa Margherita con incontri letterari, musica e cinema all'aperto.

Ad aprire il cartellone è stata la prima incursione letteraria con ospite Gioacchino Criaco, introdotta dai saluti istituzionali dell'assessora alla Cultura Donatella Monteverdi. A seguire, gli aperitivi con dj set sulla terrazza e la proiezione del film The Sea, che ha inaugurato il cinema sotto le stelle allestito nell'area dei campetti di calcio, oggi riscoperta in una nuova veste di spazio polifunzionale grazie ai lavori di riqualificazione promossi dall'amministrazione comunale.

Il programma prosegue oggi, mercoledì 24 giugno, alle ore 18.30 con la presentazione del romanzo “Balla ancora Tank Man” di Francesco Pileggi, che dialogherà con Rita Scarfone. Un racconto intenso e delicato che intreccia memoria e immaginazione, adolescenza e resistenza, trasformando la fantasia in uno strumento di libertà e sopravvivenza. In serata, alle ore 21.15, cambio di programma del Cinema sotto le stelle: sarà proiettato un vero cult per tutti gli amanti del calcio, “Febbre a 90°” (Fever Pitch, 1997), tratto dal celebre romanzo autobiografico di Nick Hornby e interpretato da Colin Firth.

Una storia ironica e appassionata che racconta l’amore viscerale per il pallone attraverso le vicende di un tifoso dell’Arsenal, un’opera di culto per intere generazioni di tifosi. In coincidenza con il clima dei Mondiali, una serata perfetta per celebrare il calcio, le emozioni e le storie che lo sport sa regalare. Domani, giovedì 25 giugno, alle ore 18.30, Villa Margherita ospiterà la prima presentazione pubblica del volume “Breve storia sociale dei Mondiali di Calcio” (Milieu Edizioni) di Giuseppe Ranieri. A dialogare con l'autore saranno Domenico Bilotti, docente universitario, e la giornalista Rosita Mercatante.

Il libro propone una lettura originale dei Campionati del mondo come chiave per interpretare i grandi cambiamenti storici, politici e sociali che hanno attraversato le diverse epoche, offrendo uno strumento capace di avvicinare alla storia anche i lettori meno convenzionali. Alle 21.15 tornerà protagonista il grande schermo con “The Life of Chuck”, diretto da Mike Flanagan e tratto da un racconto di Stephen King. Considerato una delle opere più sorprendenti e apprezzate dell'ultima stagione cinematografica, il film compone un emozionante mosaico sul significato dell'esistenza.