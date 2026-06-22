Sarà presentato, nel corso di un’iniziativa pubblica programmata per il 23 giugno alle ore 17.30, nella sala conferenze dell’Hotel Guglielmo del capoluogo, il movimento “Catanzaro punto di Svolta". È prevista – si legge in una nota stampa – l'introduzione dell’avv. Francesco Pitaro, cui seguirà, dopo gli altri interventi, la costituzione dei tavoli tematici che inizieranno a definire il punto di vista del movimento sugli argomenti di stringente attualità.



«L’intenzione – è scritto nel manifesto costitutivo – è ridare slancio all'orgoglio di vivere nel capoluogo della Calabria e in una città importante del Mezzogiorno, per storia, cultura, tradizioni, sensibilità sociale, intelligenza imprenditoriale e bellezze architettoniche e ambientali».

Al contempo, «s’intende predisporre delle calibrate linee programmatiche e costruire un'ampia base sociale con cui fermare il declino della città, aggravato, da circa otto anni, dalle scelte della Regione, palesemente orientate sull'asse Cosenza - Reggio. L'obiettivo è ridare a Catanzaro - come riporta il documento - protagonismo positivo e piena autonomia nel progettare il proprio futuro, anzitutto trasformando l'indignazione collettiva per questa fase difficile, in un responsabile impegno civico e politico che, coniugando l'amore per i nostri luoghi con le competenze necessarie, ci consenta di fare di Catanzaro una comunità aperta, solidale, attrattiva, dinamica e competitiva».