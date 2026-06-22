Torna daMargherita, la rassegna culturale giunta all’ottava edizione, che da domani martedì 23 a domenica 28 giugno offrirà alla città una settimana di incontri, idee e condivisione in Villa Margherita, nel cuore del centro storico. Promossa con il patrocinio e il sostegno del Comune di Catanzaro, la manifestazione si conferma un appuntamento identitario e radicato nel tessuto culturale cittadino, mirando alla valorizzazione dello storico giardino pubblico e luogo simbolo della città, interessato da interventi di riqualificazione in fase di completamento da parte dell’Amministrazione comunale.

L’inaugurazione è in programma domani, martedì 23 giugno, alle ore 18.30 con la presentazione dell’ultimo romanzo di Gioacchino Criaco, “Dove canta il cuculo”, occasione di confronto con uno degli autori calabresi più apprezzati del panorama nazionale. Con lui dialogheranno Francesco Iacopino, Aldo Casalinuovo e Angela Sposato. La serata proseguirà con aperitivo+dj set e il cinema sotto le stelle con la proiezione di “The Sea”, opera candidata agli Oscar, dando ufficialmente il via a una settimana che vedrà alternarsi libri, musica e film in un’atmosfera di partecipazione e condivisione.

Il programma integrale di daMargherita è consultabile al seguente link: https://www.comune.catanzaro.it/wp-content/uploads/2026/06/damargherita26-programma.pdf