Parte da Catanzaro, sede della storica associazione Mirabilia, l’idea di riunire tutti i rievocatori della Calabria. L’iniziativa, promossa dai fratelli Giovanni e Giuseppe Matarese, si concretizza con la costituzione di Historical, Costruttori di Storia Viva, prima rete calabrese.



Un’iniziativa nuova nel panorama culturale regionale, che per la prima volta mette in relazione esperienze finora autonome, con l’obiettivo di costruire una presenza unitaria, riconoscibile e capace di valorizzare il patrimonio storico della Calabria.

Vi hanno preso parte, in presenza e da remoto, decine di gruppi residenti ed operanti in varie parti della regione: Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone, Cosenza, Motta, Filogaso, Bisignano, Tropea, Cariati, Cutro, Taverna, Amantea, Filadelfia, Santa Severina, Mormanno e Morano Calabro; altri ancora potrebbero aggiungersi.

Nel corso dell’incontro, partecipato e dinamico, è emersa con chiarezza la volontà di superare la frammentazione del settore e di affermare la rievocazione storica come ambito culturale, educativo e identitario di rilievo regionale.



Historical si configura come un sistema aperto e non competitivo, che non sostituisce né sovrappone le realtà esistenti, ma le connette, rafforzandone visibilità, qualità e capacità di interlocuzione istituzionale.

Tra le prime azioni individuate:

* la pianificazione di una Rassegna espositiva dedicata al movimento delle rievocazioni storiche in Calabria;

* l’elaborazione di un calendario unico degli eventi rievocativi.

Il percorso prevede inoltre la definizione di un Patto di alleanza tra i soggetti interessati, come strumento condiviso e progressivo di costruzione della rete.

“Historical– Costruttori di Storia Viva” si propone come uno spazio aperto, inclusivo e dinamico, con una prospettiva di sviluppo che guarda anche oltre i confini regionali.