“Desidero rivolgere i miei più vivi complimenti a chi: Amministrazione, esercenti, categorie, si è fatto carico di allestire gli straordinari festeggiamenti civili in occasione della nostra festa patronale in onore di San Vitaliano. A mia memoria, mai in passato la festa era riuscita ad andare oltre i pur importantissimi riti religiosi. È stato solo negli ultimi quattro anni che i catanzaresi hanno avuto l’opportunità di vivere San Vitaliano sia nell’intimo della loro spiritualità, sia nella dimensione sociale e corale in cui una comunità si ritrova tutta assieme a vivacizzare strade e piazze. Quello che abbiamo visto, le migliaia di persone residenti e quelle giunte dall’hinterland, felici e spensierate a gustare la nostra gastronomia o ad ascoltare musica, ci dicono che quando si lavora insieme allo stesso obiettivo i risultati arrivano e sono risultati di successo. La città ha risposto massicciamente perché l’offerta era di qualità e di questa esperienza noi amministratori dobbiamo fare tesoro, perché abbiamo visto che, anno dopo anno, la festa è andata sempre meglio. Il messaggio preciso che, a mio parere, Catanzaro ci ha lanciato è di mettere da parte contrapposizioni sterili e fini a sé stesse, critiche strumentali, poca voglia di osare, e lavorare invece al bene comune perché anche le piccole cose possono servire a infondere fiducia e voglia di partecipazione. La città è viva e va assecondata; è questo il messaggio che è arrivato, al pubblico come ai privati. Serve coraggio, per andare oltre una festa riuscitissima e cercare sempre nuove e ulteriori occasioni per vedere il centro invaso dalla gente”.