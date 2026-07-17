Ieri, 16 luglio, la città di Catanzaro ha celebrato il suo Santo Patrono, San Vitaliano. Ad arricchire la liturgia e le celebrazioni religiose è stata la sentita partecipazione del Coro Polifonico “San Vitaliano”, che ha accompagnato l'evento con un'animazione liturgico-musicale molto apprezzata dai fedeli presenti. Il successo dell'accompagnamento musicale è stato il frutto del lavoro puntuale del Maestro Stefano Scozzafava impreziosito dall’eccezionale presenza del Maestro, di origini calabresi, Stefano Cropanese.



La corale durante la festività di quest'anno ha cantato brani dell’apprezzato compositore di musica sacra il Maestro Stefano Cropanese, che ha messo la sua esperienza al servizio della comunità catanzarese in un giorno così importante. La sua guida ha saputo valorizzare i canti, da lui magistralmente composti, scelti per la liturgia, contribuendo a creare un'atmosfera di profonda spiritualità e partecipazione.



Se la corale ha potuto elevare il proprio canto a questi livelli, il merito va riconosciuto al lavoro costante del Maestro Stefano Scozzafava. Tenore dalla solida preparazione, Scozzafava è la vera colonna portante e il direttore stabile del Coro Polifonico. È grazie al suo impegno quotidiano, al rigore tecnico e alla cura delle voci che il coro cittadino è cresciuto costantemente nel tempo. Sotto la sua guida, la Corale San Vitaliano non solo ha affinato l'amalgama tra le diverse sezioni vocali, ma ha anche acquisito un prestigio riconosciuto, diventando un punto di riferimento culturale e musicale per l'intera città. La sua capacità di preparare i cantori ad affrontare repertori impegnativi garantisce sempre esecuzioni di alta qualità. Il lavoro sinergico dei due maestri ha reso le celebrazioni per la festività di San Vitaliano un momento di bella condivisione, unendo la devozione religiosa al valore della buona musica.