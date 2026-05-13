La grande rete di Gutenberg Calabria torna anche nel 2026 con un fitto calendario di incontri, dialoghi e appuntamenti culturali che, come da tradizione, metteranno in relazione il mondo della scuola con quello degli autori, portando il confronto e la riflessione fuori dalle aule per contaminare i territori e i loro contenitori culturali.

L’Associazione Gutenberg Calabria, guidata da Armando Vitale e divenuta recentemente Ente del Terzo Settore, promuove e organizza un progetto che ha raggiunto il traguardo delle ventitre edizioni e che dal 18 al 23 maggio prossimi – con alcune date fuori programma – coinvolgerà circa quaranta istituti scolastici di tutte le province calabresi. Storica scuola capofila il Convitto Nazionale – Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro, a cui si aggiunge l’impegno centrale dell’IIS Enrico Fermi del Capoluogo, rispettivamente diretti da Stefania Cinzia Scozzafava e Rosetta Falbo. La macchina organizzativa della rete Gutenberg anche quest’anno mobiliterà numeri importanti: 14mila studenti, 200 incontri, 50 autori.

Il progetto gode del sostegno del Comune di Catanzaro, Fondazione Carical, Banca Centro Calabria e Fondazione Università Magna Graecia, del supporto istituzionale della Provincia di Catanzaro e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, oltre che della collaborazione con Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Confartigianato Catanzaro e Ancos Aps, associazione Non Magazine, Teatro Comunale, Libreria Coriolano.



Il programma integrale è consultabile al seguente link:

https://shorturl.at/b5Q6K

“Catastrofi e mondi nuovi”: il tema dell’edizione 2026

“Catastrofi e mondi nuovi” è il tema scelto per l’edizione 2026, attorno al quale bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni sono stati chiamati a interrogarsi attraverso la lettura di numerosi testi selezionati secondo un approccio interdisciplinare che caratterizza il progetto Gutenberg sin dalla sua nascita, grazie alla visione dell’ideatore e direttore artistico Armando Vitale.

Letteratura, scienza, filosofia, storia e arte si intrecciano così con uno sguardo rivolto all’attualità e alle grandi questioni del futuro, lungo il filo rosso della connessione con le nuove generazioni e del radicamento nei territori. Gutenberg si conferma un modello di contaminazione dei saperi capace di superare gli steccati della didattica tradizionale, trasformando la lettura in un’esperienza collettiva, critica e partecipata.

Dai capoluoghi alle aree interne, fino ai centri costieri, il progetto costruisce ogni anno un grande contenitore culturale che collega la Calabria da nord a sud, contribuendo a ridurre le distanze che spesso separano il territorio dai principali circuiti culturali nazionali.

Gli ospiti più attesi, focus sulla Calabria, la sezione ragazzi

Tra i protagonisti più attesi figura Christian Raimo, autore de L’invenzione del colore, intellettuale impegnato nel dibattito pubblico sui temi della scuola, della cittadinanza e della cultura, finalista al Premio Strega.

In calendario anche gli incontri con Paolo Di Paolo, autore di Un mondo nuovo tutti i giorni, dedicato alla figura di Piero Gobetti nel centenario della sua morte. Già finalista al Premio Strega 2024, Di Paolo è oggi tra i narratori italiani più apprezzati anche all’estero.

Tra gli ospiti anche Gabriele Pedullà, curatore di Racconti della Resistenza europea, opera che coniuga rigore storico e qualità narrativa, e il chimico e divulgatore scientifico Silvano Fuso, protagonisti di due incontri con gli studenti dell’Università Magna Graecia.

Grande rilievo avrà inoltre la presenza di Sergio Givone, tra i principali filosofi contemporanei italiani, e di Maurizio Bettini, studioso di fama internazionale e tra i più autorevoli divulgatori del mondo antico. Sul versante scientifico sarà presente Paola Bonfante, scienziata di rilievo internazionale nel campo della biologia vegetale e pioniera negli studi sulle simbiosi tra funghi e piante.

Completano il panorama degli ospiti Filippo La Porta, tra i più noti interpreti della saggistica contemporanea; Felice Cimatti, conosciuto anche dal grande pubblico per i suoi contributi radiofonici sulle reti Rai; Domenico Dara, considerato una delle voci più originali della narrativa italiana contemporanea; Mario Mauro, già ministro della Difesa e vicepresidente del Parlamento europeo; Giorgio Perinetti, figura storica del calcio italiano che ha recentemente raccontato il lato più umano e sofferto della propria esperienza familiare; il matematico Vincenzo Vespri, lo studioso dei media Giandomenico Crapis, Ilaria Camilletti con il suo romanzo di formazione d’esordio, il sociologo Marco Omizzolo.

Non mancherà un ricco focus dedicato agli autori e ai libri calabresi, con la presenza di Mimmo Gangemi, Saverio Gangemi, Massimo Felice Nisticò, Pier Vincenzo Gigliotti e Sonia Santise, nomi particolarmente legati al territorio. Si rinnova e si consolida anche la sezione dedicata alla letteratura per ragazzi – grazie alla supervisione di Rosetta Falbo quale componente del Comitato tecnico scientifico del progetto - che negli anni è diventata uno dei valori aggiunti di Gutenberg, promuovendo occasioni preziose di dibattito educativo e formativo, ma anche di inclusione e aggregazione sociale fin dalla tenera età.

Numerosi gli ospiti che hanno già confermato la loro partecipazione, tra cui Annalisa Strada, Gigliola Alvisi, Annamaria Piccione, Daniela Palumbo e Beniamino Sidoti, tra le firme più riconosciute della narrativa per l’infanzia e da anni impegnate nella promozione della lettura tra i più giovani. Proprio ai più giovani è dedicata la serata tematica “Giochenberg” a Spazio2 - Palazzo Fazzari animata da Playtest di Bistromonia e dal laboratorio con i mattoncini.

L’identità visiva, itinerari del gusto e mostre diffuse

L'identità visiva dell'edizione 2026 del Progetto Gutenberg è stata affidata al lavoro degli studenti del primo biennio del corso di Graphic Design dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Un gruppo di giovani autori che ha messo a disposizione la propria creatività per dare forma all’immagine coordinata, ispirata dal tema “Catastrofi e mondi nuovi”, e restituendo al territorio la loro visione sulla comunicazione pubblica.

Bar, ristoranti, attività commerciali della città di Catanzaro durante il periodo dell’evento arricchiranno i propri menu attraverso itinerari del gusto e coloreranno le vetrine con esposizioni dedicate al tema Gutenberg. In particolare, negli esercizi aderenti sarà possibile ammirare la mostra diffusa con opere di diversi artisti, oltre che i progetti di studentesse e studenti dell’ABA che hanno partecipato al concorso di idee per l’identità visiva di Gutenberg 2026. Sulle donne nell’arte tra rappresentazione e creazione sarà incentrato uno specifico incontro con Greta Boldorini e Maria Saveria Ruga e tour fra le opere nel Museo Marca.

Ancora, il laboratorio “Nomadi in città”, nella libreria Coriolano, con una mostra di elaborati, fotografie e testi, realizzati da allievi del Liceo Classico del Convitto P. Galluppi di Catanzaro - nell’ambito del laboratorio dedicato al libro di Felice Cimatti “Nella giornata più calda dell’anno. Attraversando il Sud” – che hanno proposto il loro sguardo sulla città, trasformando le immagini in narrazioni scritte, in un dialogo creativo tra visione e parola.



L’ideatore e direttore artistico Armando Vitale: «L’edizione 23 è un bel traguardo, testimonia come la nostra idea abbia retto la sfida della lunga durata nell’esaltare il ruolo di principale formatore civico della scuola”, commenta il presidente dell’Associazione Gutenberg Calabria, nonché ideatore e direttore artistico, Armando Vitale. “Gli adolescenti hanno il diritto di pretendere felicità e sorridere alla vita, ma anche il dovere di guardare al mondo con occhi vigili e impegno dell’intelletto. Progetto Gutenberg avrà raggiunto il suo scopo se sarà capace di offrire un contributo a ragazze e ragazzi nel leggere con lo sguardo giusto i conflitti che a tutte le latitudini inquietano il nostro presente. Studiosi di grande prestigio, autori di libri importanti, che hanno affrontato i temi richiamati, si confronteranno in una ricca settimana di incontri con gli studenti- lettori. Le scuole della rete sapranno dimostrare che il vivaio di intelligenze e di cultura diffusa, creato in tanti anni di lavoro, è capace di riprodursi e crescere. Coltiviamo la speranza che le istituzioni calabrese, com’è avvenuto per il Comune di Catanzaro, porgano uno sguardo curioso ad un progetto ben collaudato, che resiste all’usura del tempo, arricchendo la nostra regione di legami fecondi e virtuosi con la cultura nazionale».



Il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita: «Gutenberg rappresenta per Catanzaro molto più di una rassegna culturale: è un’esperienza collettiva che negli anni è diventata parte integrante dell’identità di Catanzaro”, afferma il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. “Come amministrazione comunale abbiamo voluto garantire un sostegno continuo a un progetto che ha saputo costruire un legame autentico tra i ragazzi e il libro, trasformando la lettura in un’occasione di incontro, crescita e confronto. Vedere migliaia di studenti vivere la cultura fuori dalle aule e animare tanti luoghi della città ci restituisce il senso più profondo di questo impegno: contaminare positivamente i nostri contenitori culturali con le idee, le parole e la curiosità dei giovani. Gutenberg ha visto crescere diverse generazioni e continua a dimostrare quanto la cultura possa essere uno strumento potente di partecipazione, inclusione e futuro per tutto il territorio».