Ieri si è inaugurata la quinta edizione di ChiaravalleArte, che durerà fino al 9 agosto 2026. Questo percorso, compiuto da ChiaravalleArte, Premio Nazionale di Arte Contemporanea promosso dall’Amministrazione Comunale di Chiaravalle Centrale e dalla Consulta della Cultura, celebrerà la sua quinta edizione nei locali del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”. Quello che era nato come un concorso dedicato all’arte contemporanea è oggi una manifestazione che cresce di anno in anno, capace di attrarre artisti di rilievo, studiosi, critici e personalità del mondo della cultura, consolidando il proprio ruolo nel panorama artistico calabrese e rafforzando una rete di collaborazioni che guarda ben oltre i confini regionali. Anche quest’anno la direzione artistica è affidata a Nicola De Luca, ideatore del Premio, mentre il progetto curatoriale porta la firma di Lara Caccia, critica e storica dell’arte e docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, e di Roberto Sottile, direttore del Polo Culturale della Città di Rende e del Centro Studi d’Arte – Archivio Vinicio Berti di Bologna. Il prof. Giovanni Cardone, storico e critico d’arte, nonché docente di Alta Formazione di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università degli Studi di Salerno e la Scuola di Alta Formazione dell’Università della Svizzera Italiana, ha redatto il testo critico di introduzione al catalogo della mostra. Saranno 23 artisti affermati e dieci giovani artisti provenienti da diverse realtà italiane a confrontarsi in una mostra che, fedele alla propria vocazione, metterà in dialogo linguaggi, tecniche e poetiche differenti, offrendo al pubblico un’ampia panoramica sulle ricerche più interessanti dell’arte contemporanea. Ma ChiaravalleArte è ormai molto più di una mostra.

Negli anni è diventata un luogo di incontro, confronto e riflessione, dove le arti visive dialogano con la musica, la letteratura, l’architettura, la filosofia e le nuove tecnologie. Anche la quinta edizione sarà accompagnata da un ricco calendario di appuntamenti che confermano questa vocazione interdisciplinare. Si comincerà il 27 luglio con una visita guidata alla mostra a cura del critico d’arte Giuseppe Antonio Bagnato. Il 2 agosto sarà ospite il dott. Domenico Piraina, direttore della Direzione Cultura del Comune di Milano e direttore di Palazzo Reale di Milano, protagonista di un incontro sul ruolo dei musei di arte contemporanea nei territori di provincia. Il 4 agosto sarà ancora Giuseppe Antonio Bagnato a guidare una conferenza-dibattito sull’arte contemporanea. Il 5 agosto il programma si aprirà a uno dei temi più attuali con il convegno “Etica dell’Intelligenza Artificiale”, che vedrà dialogare mons. Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, e il professor Mario Caligiuri, docente dell’Università della Calabria e presidente della Società Italiana di Intelligence.

Il 6 agosto, infine, sarà protagonista Alessandro Forestieri, vincitore del Premio Letterario Nazionale Aurea Nox, in un incontro dedicato al rapporto tra narrazione e contemporaneità. Grande attenzione è stata riservata anche quest’anno all’immagine della manifestazione. L’identità visiva di ChiaravalleArte porta ancora una volta la firma di Paola De Luca, che ha curato l’intero progetto grafico, dall’ideazione della locandina al catalogo della mostra, fino a tutto il materiale promozionale, contribuendo a consolidare un’immagine coordinata, elegante e ormai immediatamente riconoscibile. Accanto alla qualità artistica, resta centrale la visione che da cinque anni accompagna il Premio: costruire, attraverso l’acquisizione delle opere selezionate, il patrimonio del futuro Museo di Arte Contemporanea che l’Amministrazione comunale intende realizzare a Palazzo Staglianò.

Un progetto culturale permanente che guarda al futuro e che fa dell’arte uno strumento di valorizzazione del territorio, di crescita civile e di attrazione culturale. La mostra sarà visitabile dal 24 luglio al 9 agosto, tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 23.00, con ingresso libero. Artisti in concorso: Claudio Angione, Caterina Arcuri, Giovanni Balzano, Bislak, Barbara Bonfilio, Italo Carrarini, Ilario Dalvit, Pina Della Rossa, Salvatore Dominelli, Arcangelo Fazio, Francesco Gabriele, Alessandro Giordani, Alfredo Granata, Angela Lazzarotto, Giovanni Mangiacapra, Marika Mazzeo, Stefano Mercatali, Gentile Polo, Luigi Rocca, Antonello Rotundo, Massimo Sirelli, Maria Teresa Sorbaro, Andrea Speziali. Giovani artisti in concorso: Antonio Aleo, Morika Brogna, Antonio Cocco, Walter De Santis, Francesco Gaudio, Giulia Greco, Lanzo Gennaro (Beg), Lazzaro/Olivadese, Ilaria Matarazzo, Ilaria Notaro, VMA.