I partecipanti sono invitati a “intervenire” artisticamente sui luoghi del proprio vissuto — quartieri, piazze, ruderi — attraverso video e poesia, riscoprendo le radici del territorio e proiettandole verso il futuro

Torna il concorso artistico-letterario dedicato alla memoria di Aldo Sirianni, figura poliedrica di pittore, scultore e regista, che ha fatto della sperimentazione e della libertà espressiva il fulcro della sua carriera. Per la sua seconda edizione, il Premio lancia una nuova sfida creativa rivolta ai giovani di Catanzaro e provincia: “Corto Poetico”, un progetto che unisce linguaggio audiovisivo e scrittura poetica, configurandosi come una forma di urban art immateriale. In un contesto contemporaneo in cui può risultare difficile credere nelle proprie aspirazioni, il Premio Aldo Sirianni intende dimostrare come l’impegno creativo possa trasformare la percezione del quotidiano in un’opera significativa, capace di generare una memoria collettiva viva, in cui passato, presente e futuro dialogano costantemente.

I partecipanti sono invitati a “intervenire” artisticamente sui luoghi del proprio vissuto — quartieri, piazze, ruderi — attraverso video e poesia, riscoprendo le radici del territorio e proiettandole verso il futuro.

La giuria

A valutare le opere sarà una giuria composta da esperti del settore:

Eugenio Attanasio (Presidente della Cineteca della Calabria)

Domenico Levato (Cineteca della Calabria)

Ivonne Merciari (consulente editoriale e operatrice culturale)

Ines Sirianni (CinemaSud, docente e operatrice culturale)

Maurizio Giovanni Veraldi (artista e restauratore)

Modalità di partecipazione

Il bando è rivolto ai giovani tra i 12 e i 20 anni. È richiesta la realizzazione di un’opera video della durata massima di 5 minuti che metta in relazione immagini e testo poetico. Le opere dovranno essere inviate entro le ore 23:59 del 28 aprile 2026 all’indirizzo email:ines.sirianni@aldosirianni.it, corredate da scheda tecnica e liberatoria privacy.

Premi e riconoscimenti

Saranno assegnati tre premi in denaro, fino a un massimo di 400 euro.

È inoltre previsto il Premio Speciale “L’Inchiostro della Coscienza”, destinato a un artista o scrittore affermato che abbia saputo coniugare scrittura, impegno sociale e memoria civile.

Cerimonia di premiazione

La premiazione si terrà:

9 maggio 2026, ore 18:00

Sala Concerti – Comune di Catanzaro

La presenza dei vincitori è condizione necessaria per l’erogazione dei premi, a sottolineare il valore dell’incontro diretto tra comunità e nuovi autori.