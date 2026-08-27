L'estate culturale di Santa Caterina dello Ionio si conferma un punto di riferimento per il panorama calabrese, capace di unire narrazione d'inchiesta, dibattito civile, grande letteratura, cinema d'autore e la viva valorizzazione delle tradizioni locali. Incorniciato dallo scenario storico di Torre Sant'Antonio - antica torre di avvistamento cavallara risalente al XIII secolo - e animato dalle vie del centro storico e del lungomare, il cartellone estivo ha offerto un programma denso di appuntamenti curato in stretta sinergia tra l'Amministrazione comunale e le realtà associative locali come la Pro Loco. Carmen Lasorella e il ricordo di Umberto Zanotti Bianco: Tra i momenti di più alto valore civile e culturale della rassegna, lo storico volto e inviato di guerra del TG2 è stata protagonista di uno speciale incontro promosso dal Comune di Santa Caterina dello Ionio e dall'Associazione ANIMI (Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia). L'evento è stato interamente dedicato alla figura di Umberto Zanotti Bianco, meridionalista, archeologo e filantropo, offrendo un'occasione unica per riflettere sul riscatto culturale e sociale del Sud attraverso le parole autorevoli della giornalista e di altri illustri ospiti. Shai Carmeli-Pollak e la proiezione di The Sea: La rassegna ha registrato un momento dal profondo valore simbolico con l'incontro, promosso da Torre Sant'Antonio, con il regista israeliano Shai Carmeli-Pollak. Il suo film The Sea — pluripremiato ai Premi Ophir e candidato agli Oscar, nato da una rara collaborazione tra filmmaker israeliani e palestinesi — ha raccontato la storia di un ragazzino di 12 anni di Ramallah in viaggio verso il mare, trasformando la serata in uno spazio di riflessione sul ruolo dell'arte come ponte di dialogo e pace.

Incontri d'autore e legalità: La saggistica e la narrativa d'impegno hanno trovato grande riscontro nel pubblico grazie a presenze d'eccezione: Gioacchino Criaco. Lo scrittore calabrese ha affascinato la platea di Torre Sant’Antonio ripercorrendo i temi della propria produzione narrativa a partire dal suo nuovo romanzo “Dove canta il cuculo”, esplorando l'identità, la memoria e le contraddizioni dell'Aspromonte. Nicola Gratteri: invitato dall’associazione locale Aghia Soros nella Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, ha presentato il romanzo “Come radici. Una storia sulle seconde possibilità”, scritto insieme ad Antonio Nicaso. Il magistrato ha portato al pubblico le sue acute analisi sulla legalità e il contrasto al crimine organizzato soffermandosi sul valore dell’educazione. Claudio Martelli: L'ex Ministro della Giustizia chiuderà gli appuntamenti estivi con la presentazione del libro “Vita e persecuzione di Giovanni Falcone” arricchendo il dibattito storico- politico e ripercorrendo snodi cruciali della storia d'Italia e la memoria di Giovanni Falcone.

Focus sulle tradizioni religiose