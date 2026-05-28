L’evento, promosso con il patrocinio del Centro per il Libro e la Lettura, del Comune di Lamezia Terme – Assessorato alla Cultura e del Sistema Bibliotecario Lametino, rappresenterà un’occasione speciale per immergersi nell’ultimo anno del regno della Regina Elisabetta II

A Lamezia Terme un pomeriggio dedicato alla monarchia britannica e all’influenza del populismo nella politica. Venerdì 29 maggio 2026, alle ore 18:30, la Biblioteca comunale Oreste Borrello ospiterà la presentazione di “Exit Queen, Scacco alla Regina”, il romanzo ucronico di Francesco Spartà e Marco Ubezio, nell’ambito delle iniziative culturali de “Il Maggio dei Libri 2026”.

L’evento, promosso con il patrocinio del Centro per il Libro e la Lettura, del Comune di Lamezia Terme – Assessorato alla Cultura e del Sistema Bibliotecario Lametino, rappresenterà un’occasione speciale per immergersi nell’ultimo anno del regno della Regina Elisabetta II e immaginare un esito diverso per la storia della Corona inglese e di tutto il Regno Unito.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Annalisa Spinelli, mentre a dialogare con l’autore sarà il giornalista Ugo Floro, in un confronto che accompagnerà il pubblico alla scoperta di un libro uscito lo scorso aprile e già andato in ristampa dopo poche settimane.