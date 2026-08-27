Per il sindaco Francesco Severino si tratta di un atto dovuto che celebra talento, passione e una storia fatta di musica e dedizione

Nel primo giorno di ripresa delle attività istituzionali, presso il Comune di Santa Caterina dello Ionio, è stato consegnato un importante riconoscimento al maestro Francesco Giannini per meriti artistici, a seguito della sua partecipazione al Jova Summer Party lo scorso 22 agosto a Catanzaro. «Un momento di grande orgoglio per la nostra comunità – commenta il sindaco Francesco Severino – e un tributo meritato a un artista che, con il suo impegno e la sua professionalità, continua a portare avanti con passione il valore della musica.

La partecipazione a un evento di tale rilevanza rappresenta un motivo di prestigio e testimonia il percorso artistico del Maestro Giannini, che ha saputo distinguersi anche in un contesto di grande respiro nazionale. A lui vanno le nostre più sincere congratulazioni per questo importante traguardo, con l'augurio che sia soltanto una delle tante soddisfazioni che ancora lo attendono. Complimenti, Maestro Francesco Giannini».

L’artista di casa nostra era stato notato da Jovanotti grazie alla sua interpretazione dialettale di “So solo che la vita”, condivisa sui social. Da lì l’invito a partecipare all’evento dell’estate e così anche Lorenzo Cherubini, dal Jova Summer Party in località Germaneto, si è lasciato andare cantando in dialetto calabrese.

È stato invitato da Jovanotti in persona ad esibirsi durante il suo concerto a Catanzaro il prossimo 22 agosto, Francesco Giannini ha catturato l'attenzione del musicista italiano grazie all'interpretazione in dialetto calabrese di uno dei suoi successi del momento, condivisa sui social.

Un momento di grande orgoglio per Giannini che ha portato sul palco l’energia e il calore tipici della sua terra ma non solo: a sorpresa anche la proposta di matrimonio alla sua fidanzata Chiara. Dunque una notte magica, accesa da musica travolgente, sorprese inaspettate e puro divertimento, capace di unire i cuori e trasformarsi in un ricordo indelebile per tutti i presenti.