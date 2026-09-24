Le due proiezioni che chiudono la sezione di Arti Visive della masterclass “Cittadinanza attiva”, promossa dall'Accademia di Belle Arti di Catanzaro nell'ambito del progetto di ricerca nazionale Prin Afam 2024 “Arte viva”, escono venerdì 25 settembre dalle aule dell'Istituto per approdare al Piccolo del Teatro Politeama di Catanzaro.

Un modo per portare nel cuore della città le storie raccontate dai due documentari in programma: alle ore 18 “Il paese interiore”, il film di Luca Calvetta ispirato agli scritti dell'antropologo calabrese Vito Teti sullo spopolamento dei paesi del Sud Italia; alle ore 20.30 “La Restanza” di Alessandra Coppola, che racconta la scelta di un gruppo di giovani di Castiglione d'Otranto, in Salento, di restare e rigenerare la propria comunità attraverso l'agricoltura condivisa.



L’ingresso agli spettacoli è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. I documentari e il dibattito verranno introdotti da Gianluca Donati, docente dell’Aba di Catanzaro. Resta invece in Accademia, come da programma, l'appuntamento del mattino: alle 10.30 l'attivista Tommaso Fattori terrà la lectio “Un altro mondo è possibile: cittadinanza attiva e rivoluzione dei beni comuni”.