VIDEO | Tra riflessione sociale e nuove sonorità, ecco “Svegliati, Italia!”. Il progetto è il risultato di un percorso durato quattro anni

Tra riflessione sociale e nuove sonorità. Pubblicato il nuovo album del cantautore catanzarese Massimiliano Lepera dal titolo Svegliati, Italia!

Il nuovo progetto discografico di Massimiliano Lepera, intitolato "Svegliati, Italia!", è il risultato di un lungo processo di maturazione durato quattro anni. Questo tempo non è stato speso soltanto all'interno di una sala di registrazione, ma è servito all'artista per osservare il mondo con occhio critico e trasformare l'attualità in materia sonora. Il disco si presenta infatti come un’analisi a tutto tondo della società contemporanea, dove le ferite della guerra, le tensioni sociali, il razzismo e l’urgenza della tutela ambientale si intrecciano in un racconto collettivo che punta dritto alla coscienza dell’ascoltatore.

L’obiettivo dichiarato dal cantautore catanzarese è quello di lanciare un messaggio metaforico potente, capace di agire come una scossa per interrompere quel silenzio rassegnato che sembra aver avvolto il Paese negli ultimi anni. Per Lepera, la musica deve farsi rete, unendo le persone in una consapevolezza condivisa che permetta di superare l'apatia generale. In questo contesto, un ruolo centrale è affidato alla sua Calabria, terra che funge da baricentro emotivo e che ispira le composizioni più solari e vibranti dell’album.

Dal punto di vista stilistico, l'opera si distingue per un eclettismo che riflette la curiosità dell’autore. Le tracce esplorano territori differenti, muovendosi con agilità tra le rime del rap, le melodie del pop e le strutture della musica leggera. Un’attenzione particolare è riservata alle sonorità più ritmate e tipicamente mediterranee, che troveranno la loro massima espressione nel brano “Onda Mediterranea”, la cui uscita è prevista nelle prossime settimane per raccontare l'essenza solare e l'energia della propria terra d'origine.

Nonostante la sua carriera professionale lo veda impegnato quotidianamente come docente, Lepera è riuscito a mantenere intatto il legame profondo con la passione nata durante l'infanzia. La convivenza tra l'insegnamento e la creazione artistica appare nel suo racconto come un equilibrio naturale, quasi necessario. Per il cantautore, tradurre i pensieri in note è un atto spontaneo che risponde a un bisogno vitale: quello di curare l'anima per evitare che l'esistenza diventi arida sotto il peso della routine.

Questo percorso di crescita, iniziato anni fa, ha trovato un supporto fondamentale nell'incontro con una casa discografica di Bologna. Grazie a questa sinergia professionale, che prosegue ancora oggi con successo, Massimiliano Lepera ha potuto trasformare le sue intuizioni creative in progetti discografici solidi, confermando la sua capacità di dialogare con il pubblico attraverso una proposta musicale che sa essere, allo stesso tempo, intima e profondamente civile.