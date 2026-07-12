Appuntamento venerdì 7 e sabato 8 agosto con “Calabria a Km 0”. Obiettivo promuovere il consumo consapevole, sostenere l’economia locale e rinsaldare il legame tra produttori e comunità.

Dopo il successo dello scorso anno a Soverato, il Gal “Serre Calabresi”, che ne è ente promotore con il Comune di Chiaravalle e la Pro loco, rinnova nella cittadina delle Preserre, l’impegno per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, delle filiere corte e dell’identità dei territori rurali calabresi. Spazi espositivi gratuiti sono stati predisposti per aziende e produttori, per la promozione e la vendita dei prodotti a km 0 e le eccellenze del territorio. Il modulo di adesione dovrà essere inviato entro il 15 luglio, di seguito il link per scaricarlo https://www.galserrecalabresi.it/wp. Per ulteriori chiarimenti si possono contattare gli Uffici del Gal “Serre Calabresi” di Via Foresta.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto di cooperazione regionale Rural Hub Calabria – La rete dei GAL per l’innovazione e la cooperazione nei territori rurali calabresi, attuato nell’ambito dell’Intervento SRG06 LEADER – CSR Calabria 2023/2027. L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro tra imprese agricole, produttori, cittadini, visitatori e comunità locali, di rafforzamento del marketing territoriale diretto, con l’obiettivo di promuovere il consumo consapevole, sostenere l’economia locale e rinsaldare il legame tra produttori e comunità. Un’opportunità concreta per imprenditori agricoli per far conoscere la qualità delle produzioni delle proprie aziende, per raccontare il valore delle produzioni locali e del proprio lavoro, e per creare nuove relazioni commerciali in un contesto di forte richiamo territoriale.

Il Festival metterà al centro prodotti genuini, sostenibili e provenienti dalla filiera corta, offrendo ai visitatori un’esperienza dedicata ai sapori autentici della Calabria e alle realtà imprenditoriali che ogni giorno contribuiscono alla tutela del territorio e delle sue tradizioni. In questo contesto si inserisce, anche, uno spazio dedicato all’artigianato locale. Nel corso delle giornate ci saranno: musica, con il concerto il 7 agosto dei Parafoné, un talk per approfondire le tematiche del settore e riflettere sul futuro dell’agricoltura, e ancora la presentazione di un libro che condurrà alla scoperta della cultura gastronomica e delle tradizioni, fra luoghi storici e paesaggi calabresi.