Il film è stato girato in Calabria per tre settimane a Crotone, ai calanchi di Cutro e al pontile di Lamezia Terme ed è stato sostenuto da Calabria Film Commission

“Il Mestiere”, film d’esordio di Beppe Tufarulo con Luigi Lo Cascio, Claudia Potenza, Riccardo Maiello, George Li Tournaire, Massimiliano Rossi, sarà presentato alla Mostra d'arte cinematografica di Venezia- alle Giornate degli Autori nella sezione Notti Veneziane.

Sauro Cantafame di mestiere “aggiusta” i morti. Nei corpi degli anziani defunti monta dei cuori meccanici così che sembrino vivi. E con questo trucco le famiglie continuano a riscuotere la pensione.

Con la sua Apecar attraversa un Sud di frontiera, violento, lunare, tra la realtà e l’inverosimile. Sarà l'incontro con Giocondo Infelice, un ragazzo murato in sé stesso ma con un misterioso dono, a riportarlo alla vita e ai sentimenti, tanto da affrontare il rischio di sfidare la deità criminale di Vito la Scimmia che, in quel territorio alla fine del mondo, tutto comanda e dispone...

«Sauro Cantafame, antieroe tragico fa un mestiere illegale per le regole scritte, sacro per necessità – racconta Tufarulo. Nel suo mondo la morte non è la fine di qualcosa: è una risorsa. “Il Mestiere” è un film su un Sud che non esiste sulle mappe. Un Sud tribale, periferico e senza certezze, una sorta di west senza leggi dove le regole sono saltate e con loro anche la distinzione tra ciò che è vero e ciò che è inventato».

“Il Mestiere”, da una sceneggiatura vincitrice del Premio Solinas di Massimo De Angelis, è una produzione Mad Entertainment, Dude Originals e Art of Panic in collaborazione con Rai Cinema, coprodotto da Umedia e Rosebud Entertainment Films in collaborazione con uFund, opera realizzata e distribuita con il contributo di Ministero della Cultura - Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti nel cinema e nell’audiovisivo; con il contributo di Fondazione Calabria Film Commission, Lazio Cinema International, Regione Campania e Film Commission Regione Campania; vendite internazionali affidate a True Colours.

Beppe Tufarulo, regista e sceneggiatore, dopo gli esordi a MTV ha costruito un percorso autoriale tra documentario e finzione, distinguendosi per una forte sensibilità visiva e per l'attenzione alle storie più intime e profondamente umane. Ha diretto documentari dedicati al mondo della musica, dello sport e della moda, tra cui Ferro, All or Nothing: Juventus, Armani Privé – A View Beyond, Una favola siciliana e Puglia: Appunti di viaggio. I cortometraggi Baradar (Brother) e We'll Let You Know hanno ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali e sono stati selezionati tra i candidati ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento. Il Mestiere, coprodotto da Italia, Belgio e Francia, segna il suo esordio nel lungometraggio di finzione.

Regia Beppe Tufarulo, Soggetto e sceneggiatura Massimo De Angelis, Fotografia Johan Florez, Montaggio Desideria Rayner, Musiche Massimo Martellotta, Edizioni Curci srl, Suono Giuseppe Tripodi, Scenografia Ilaria Sadun, Costumi Maya Gili. Una produzione Mad Entertainment, Dude Originals e Art of Panic in collaborazione con Rai Cinema coprodotto da Umedia e Rosebud Entertainment Films in collaborazione con uFund opera realizzata e distribuita con il contributo di Ministero della Cultura - Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti nel cinema e nell’audiovisivo con il contributo di Fondazione Calabria Film Commission, Lazio Cinema International, Regione Campania e Film Commission Regione Campania Prodotto da Maria Carolina Terzi, Carlo Stella, Lorenza Stella, Luciano Stella, Livio Basoli, Davide Baldi, Lorenzo Del Bianco, Lorenzo Picchiotti, Lucia Nicolai e Marcello Paolillo Coprodotto da Bastien Sirodot, Cédric Iland e Angelo Laudisa Vendite internazionali True Colours Durata 103 minuti.