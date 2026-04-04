Il sipario del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme si prepara ad alzarsi su un nuovo, imperdibile appuntamento della stagione 2026 del Vacantiandu, il festival che con energia e passione continua a dare lustro alla scena culturale calabrese trasformando ogni serata in un'esperienza collettiva di pura gioia.

Mercoledì 8 aprile alle ore 21:00, la kermesse VacaFest ospiterà la Compagnia Comica Partenopea con l'attesissima commedia "Io, Alfredo e Valentina", un lavoro firmato da Oreste De Santis che vede l'estro creativo di Sasà Palumbo impegnato sia nella regia che nel ruolo di protagonista. La rappresentazione si inserisce perfettamente nello spirito vibrante del festival, una manifestazione che anno dopo anno conferma il suo ruolo di pilastro per il teatro d’autore, portando sul palco una miscela esplosiva di ironia, talento e professionalità.

Insieme a Sasà Palumbo, salirà sul palco un cast corale d'eccellenza formato da Antonella Romano, Stefania Quintavalle, Alberto Pagliarulo, Ciro De Luise, Franco Tortora, Rosa Cece, Luca Palumbo, Enrico Ricci, Nicola Somma ed Elisabetta Fulgione, pronti a trascinare il pubblico in un vortice di risate e riflessioni. L'impeccabile macchina organizzativa del Vacantiandu, supportata da A.C.I.S. Il Sipario e dalla Federazione Italiana Teatro Amatori, garantisce una messa in scena di altissimo livello grazie al lavoro tecnico di professionisti come Lab. Santa Teresa per le scene, Raffaele Guadagno per le luci e tutto lo staff tecnico che rende ogni evento del festival un piccolo gioiello produttivo.

“Vacantiandu Fest” – Progetto realizzato con il supporto MIC – Direzione Generale Spettacolo. “Teatri della Magna Grecia” finanziato con risorse PAC 2014-20 erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione Teatrale 2025” della Regione Calabria – Settore Cultura