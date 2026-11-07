Nell’occasione sarà presentato ufficialmente il nuovo avviso di sostegno economico comunale: “Percorsi di inclusione e autonomia economica femminile”

Il Comune di Davoli, in prima linea nella lotta contro le discriminazioni e la violenza di genere, presenta ufficialmente il seminario dal titolo “L’imprenditoria femminile come strumento di contrasto alla violenza economica”. L’evento, organizzato e promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali in stretta collaborazione con Confimprenditori Soverato e l’Associazione Co.Me.Te CZ- VV, si terrà il prossimo 25 novembre, presso il Centro Polifunzionale della Cultura di Davoli Marina a partire dalle ore 9:00, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“La violenza di genere non si esprime solo fisicamente, ma si annida spesso nella privazione dell'indipendenza economica. Proprio per offrire risposte concrete, durante l'incontro” afferma l’Assessore alle Politiche Sociali, Giuseppina Zangari, “sarà presentato ufficialmente il nuovo avviso di sostegno economico comunale: “Percorsi di inclusione e autonomia economica femminile”, una misura espressamente destinata a sostenere, incentivare e promuovere le attività imprenditoriali delle donne sul territorio” I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Sindaco di Davoli, Giuseppe Papaleo e della Consigliera con delega alle Pari Opportunità, Ivana Papaleo, a cui seguirà l'intervento dell’ Assessore alle Politiche Sociali, Giuseppina Zangari, che illustrerà nel dettaglio l’avviso di sostegno economico per l’ imprenditoria femminile.

Al dibattito prenderanno parte anche Pietro Manna (ARPAL Calabria) e Alfredo Longo, in rappresentanza del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive della Regione Calabria, i quali esporranno sull’ avviso pubblico regionale “Fondo Imprese Donne e Giovani” (FIDEG). Il Centro per l'Impiego di Soverato che offrirà invece una panoramica completa sui bandi FUSESE e RESTO AL SUD 2.0 legati all'autoimprenditorialità, fornendo strumenti pratici di orientamento. A seguire, la Presidente di Confimprenditori Soverato, l’ Avv Marzia Tassone focalizzerà l’attenzione sul valore cruciale dell’autonomia finanziaria e dell'indipendenza economica quale scudo primario per prevenire e arginare la violenza di genere.

Ampio spazio sarà poi dedicato alle esperienze vive del territorio, attraverso la condivisione di testimonianze dirette di donne e imprenditrici. Il tavolo dei relatori vedrà inoltre il prezioso contributo dell'Avvocato Luigia Barone, gender violence expert e Supervisor CAV, in rappresentanza delle associazioni Co.Me.Te CZ -VV e CAV Mondo Rosa , che approfondirà il tema della violenza di genere ponendo l’attenzione sull’importanza della “Conoscenza” al fine di “ costruire e sostenere percorsi di autonomia” A conclusione della prima parte della giornata, verrà proiettato il cortometraggio “Spezzare le catene: monologo sull’indipendenza e la prevenzione della violenza”, a cura di Giovanni Ciaciara, regista cinematografico, per un momento di forte impatto emotivo e spunto di riflessione per l'intera platea. Il programma proseguirà nel pomeriggio con una sessione operativa: si svolgeranno infatti i laboratori pratici a cura di Co.Me.Te e del Centro per l'Impiego di Soverato, realizzati in sinergia con Confimprenditori Soverato.

Modalità di partecipazione ai laboratori:

L'Amministrazione Comunale e i partner invitano tutta la cittadinanza e le donne interessate a prendere parte attiva ai laboratori pomeridiani. Per ragioni organizzative, è richiesta l'iscrizione obbligatoria entro e non oltre il 20 novembre tramite la scansione del codice QR presente sulla locandina ufficiale dell'evento.