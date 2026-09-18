Al via oggi a Soverato la seconda edizione del festival Kalipè, un evento dedicato al turismo lento, fatto di incontri, trekking, esperienze sensoriali, nato sulla scia del successo del cammino Calabria coast to coast.

Ha preso ufficialmente il via stamane, nella sede dell'Ente regionale Parchi marini della Calabria di Soverato , l'edizione 2026 di "Kalipè. A passo lento nel cuore della Calabria", il festival promosso da Kalabria Trekking Aps , dedicato ai cammini calabresi e al Cammino Kalabria coast to coast in particolare. Non a caso, il Media day di apertura si è tenuto proprio a pochi passi dal punto da cui convenzionalmente prende il via il percorso escursionistico di 55 chilometri tra Soverato e Pizzo, attraverso la natura incontaminata delle Serre Vibonesi. Nel corso della conferenza stampa odierna, due i concetti che sono emersi con particolare forza: la sinergia tra gli enti partner di Kalipè 2026 (un evento sostenuto dalla Regione Calabria attraverso il bando Agorà), e l'attenzione all'inclusività delle iniziative che, nelle giornate di sabato e domenica, animeranno Petrizzi e San Vito sullo Ionio.

Partnership istituzionale

A testimoniare il primo aspetto, la presenza di diversi dei sindaci partner di Kalipè 2026 come Daniele Vacca , primo cittadino di Soverato, ei colleghi Luca Alessandro e Antonio Lampasi , sindaci di Polia e Monterosso Calabro, che, insieme agli omologhi Giulio Santopolo (Petrizzi) e Antonio Tino (San Vito sullo Ionio) hanno sposato convintamente il progetto. A rafforzare la partnership istituzionale anche la presenza di Pietro Pileci, funzionario dell'Ente regionale parchi marini della Calabria. A testimoniare al meglio il secondo aspetto, poi, la significativa presenza di una delegazione dell'Ente nazionale sordi, sezione di Catanzaro, guidata dal presidente Antonio Mirijello e accompagnata dall'interprete della Lingua italiana dei segni Giuseppina Palmieri che garantirà la sua presenza anche nelle successive giornate.

Dal mare alla montagna

Ad esporre nel dettaglio il programma alla stampa è stato il presidente di Kalabria Trekking, Lorenzo Boseggia . «Riprendiamo il nostro cammino partendo dal tratto ionico e lo facciamo con il nostro ritmo, a passo corto e lento, dando continuazione al progetto nato lo scorso anno - ha detto -. Il segreto del successo del Kalabria coast to coast è il “tam tam” tra i camminatori che lo consigliano, ma anche l'ospitalità del territorio, la bellezza dei paesaggi e, soprattutto, la rete che si è creata in questi anni nelle comunità attraversate». Gli eventi di sabato e domenica si preannunciano partecipati. «Siamo sommersi da iscrizioni - ha detto Boseggia -. Sabato a Petrizzi ci dedicheremo al racconto del Kalabria coast to coast proprio attraverso le esperienze di camminatori che lo hanno percorso e approcciato anche in modi profondamente diversi. Domenica ci spostiamo al lago Acero di San Vito sullo Ionio per una giornata dedicata interamente alle attività all'aria aperta: escursioni, yoga, orienteering, letture per bambini. In entrambe le giornate, poi, ci sarà spazio anche per la musica e le degustazioni dei prodotti del nostro territorio». Per Pietro Pileci, dell'Ente parchi marini, «a “passo lento” rappresenta la sintesi perfetta per collegare due mari e due parchi marini attraverso una chiave di lettura che sposa in pieno anche i nostri obiettivi di legare il mare alla montagna. Consideriamo con attenzione l'azione delle associazioni che si attivano per migliorare la qualità territoriale e coinvolgere le comunità locali - ha aggiunto -. Puntiamo, anche grazie all'esperienza di Kalabria Trekking, anche sul cicloturismo e ad aprire presto in maniera più strutturata anche alla possibilità di percorrere il Kalabria coast to coast a bordo delle due ruote».

Evento inclusivo