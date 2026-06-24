I libri come strumento di aggregazione ma anche di riflessione su temi cruciali nel panorama politico e culturale, attraverso uno sguardo femminista sul mondo. E' il senso del Festival di Scrittura femminile organizzato a Soverato dalla Biblioteca delle Donne , presentato nella sede del palazzo di città, che si articolerà in tre giornate. Dal 26 al 28 giugno infatti piazza Maria Ausiliatrice ospiterà la terza edizione di "Donna, vita, libertà" . Ricca e variegata la proposta culturale con testi di Fiorenza Taricone, Anna Màllamo, Giorgia Serughetti, Eliana Iorfida, Mariangela Paone, Douaa Alokla, tutte scrittrici di indiscusso valore letterario e politico.

Il programma



Si partirà, in prima giornata, con un libro sulla figura di Anna Kuliscioff, "Oltre il tempo patriarcale. La lungimiranza di Anna Kuliscioff", a cura di Fiorenza Taricone. A seguire, “Col buio me la vedo io” di Anna Mallamo. Nella seconda giornata saranno presentati i libri di Giorgia Serughetti, "Potere di altro genere. Donne, femminismi e politica e "Montagnammare" di Eliana Iorfida. Nella terza e ultima giornata sarà la volta di Mariangela Paone con "Sospesa. Una vita nella trappola dell'Europa”, Douaa Alokla con “Damasco è dove sono”. In chiusura un film ed uno spettacolo musicale. “Le invisibili” di Louis-Julien Petit".

Non solo libri